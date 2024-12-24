Записки рядового Мьонга: ССО показали лист ліквідованого солдата КНДР (фото)
За даними командування, кореєць був ліквідований на території Курської області Росії. При ньому був блокнот із записами і посланнями близьким. Одне з таких послань вдалося розшифрувати.
Сили спеціальних операцій Збройних сил України опублікували фото вбитого бійця Північної Кореї (КНДР), а також лист, який він написав другу. Відповідні матеріали 24 грудня опубліковано пресцентром командування.Важливо
Повідомляється, що військовий Гьонг Хонг Джонг був убитий на території Курської області Російської Федерації. При ньому був блокнот, в якому містився лист для його друга і товариша по службі Гьонг Хонг Джонга.
"Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга і армійського брата Сонг Джі Мьонга з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року", — пише полеглий корейський боєць.
У командуванні зазначили, що опублікували лише перший розшифрований запис із блокнота, проте триває переклад й інших записів корейського солдата.
Нагадаємо, 20 грудня українські журналісти повідомляли, що встановили факт того, що Росія видає солдатам із КНДР "липові" військові квитки з повністю сфальсифікованою інформацією про їхню "легалізацію" в РФ.
Нагадаємо також, 19 грудня повідомлялося, що Сеул оцінив втрати КНДР у Курській області. Розвідка Південної Кореї повідомила, що щонайменше сто військових КНДР загинули. Ще близько тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості.