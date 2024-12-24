Записки рядового Мьонга: ССО показали лист ліквідованого солдата КНДР (фото)

За даними командування, кореєць був ліквідований на території Курської області Росії. При ньому був блокнот із записами і посланнями близьким. Одне з таких послань вдалося розшифрувати.

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Сили спеціальних операцій Збройних сил України опублікували фото вбитого бійця Північної Кореї (КНДР), а також лист, який він написав другу. Відповідні матеріали 24 грудня опубліковано пресцентром командування.

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Повідомляється, що військовий Гьонг Хонг Джонг був убитий на території Курської області Російської Федерації. При ньому був блокнот, в якому містився лист для його друга і товариша по службі Гьонг Хонг Джонга.

"Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга і армійського брата Сонг Джі Мьонга з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року", — пише полеглий корейський боєць.

У командуванні зазначили, що опублікували лише перший розшифрований запис із блокнота, проте триває переклад й інших записів корейського солдата.

Нагадаємо, 20 грудня українські журналісти повідомляли, що встановили факт того, що Росія видає солдатам із КНДР "липові" військові квитки з повністю сфальсифікованою інформацією про їхню "легалізацію" в РФ.

Нагадаємо також, 19 грудня повідомлялося, що Сеул оцінив втрати КНДР у Курській області. Розвідка Південної Кореї повідомила, що щонайменше сто військових КНДР загинули. Ще близько тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості.