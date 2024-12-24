ЗСУ в Курській області взяли у полон росіян, які тренувались разом з військами КНДР

За словами полонених росіян, північнокорейців краще годують та забезпечують зброєю і амуніцією, ніж особовий склад ЗС РФ.

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Військовослужбовці Збройних сил України в Курській області нещодавно взяли у полон декількох росіян, які проходили бойову підготовку разом з бійцями армії Північної Кореї. Про це в етері телемарафону повідомив старший офіцер відділення комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Петро Гайдащук.

"Вони (полонені росіяни, — ред.) бачили корейців, тренувалися разом з корейцями. В точці, де тривала підготовка, з ними перебувало 830 військовослужбовців з Північної Кореї. Вони казали, що нічого не плутають і це не якісь певні народності з РФ, які мають азійську зовнішність", — сказав Гайдащук.

Він уточнив, що бригада, яку представляє Гайдащук, наразі не брала у полон самих північнокорейців. Водночас тактика підрозділів, які з'являються в зоні відповідальності 80-ї бригади, відрізняється від інших. Однак Гайдащук підкреслив, що стверджувати, що це саме корейці, наразі не можна.

"Ці військовослужбовці просто не потрапляли до нас у полон. І жодних документів, які б свідчили, що це військовослужбовці з Північної Кореї, також немає", — зазначив старший офіцер.

Крім того, за словами Гайдащука, полонені росіяни розповіли, що військових КНДР годують та забезпечують зброєю і амуніцією краще, ніж самих бійців РФ.

"Завданням саме північнокорейських військових, як заявляють ці полонені, є штурм наших позицій. А вже російські підрозділи йдуть на так звану "оборонку", закріплятись на позиціях, які штурмують корейці. Але дуже часто трапляється так, що корейцям, за словами полонених, не вдається вдало штурмувати наші позиції і всі їхні плани руйнуються", — наголосив Гайдащук.

Нагадаємо, під Торецьком двоє бійців ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян, які прийшли їх штурмувати.

Фокус також писав про те, як солдат КНДР намагався збити український дрон, але застрелив товариша.