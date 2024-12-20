Friendly fire: солдат КНДР намагався збити український дрон, але застрелив товариша (фото)

Українські бійці ССО зняли кадри "дружнього вогню" північнокорейських солдатів, які намагалися ухилитися від дрона-камікадзе. Наразі відомо, що відео знято в Курській області, однак точні час і локація невідомі.

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Двоє північнокорейських солдатів намагалися відбитися від дрона-камікадзе ЗСУ, однак один з них випадково застрелив свого товариша. Відповідне відео виклав один з підрозділів ССО ЗСУ в Telegram-каналі UA_REG TEAM.

"Не знаючи корейської мови, пілот UA_REG зумів заставити військового КНДР застрелити іншого собакоїда", — йдеться в дописі до відео.

Солдат КНДР у полі зорі українського дрона (фото: скріншот відео)

На відео видно, що український дрон-камікадзе виявив двох солдатів з КНДР на соняшниковому полі. Далі на кадрах помітно, як дрон намагався вразити ціль.

Однак коли безпілотник заходив на удар, то один з північнокорейських солдатів намагався відстрілятися від дрона за допомогою автоматичної зброї. Оператор змушений був зробити розворот і підняти на вищий ешелон для заходу на повторну атаку.

Дрон ЗСУ змінює висоту для заходу на новий удар (фото: скріншот відео) Фото: Скрін відео

Наступні кадри показують, що один з північнокорейців опинився якраз на лінії вогню, коли інший солдат КНДР відстрілювався від дрона-камікадзе. Наразі відомо, що відео ймовірно було зняте в Курській області РФ, але наразі точно неможливо встановити час і локацію цього епізоду.

Нагадаємо, Фокус писав, що солдати КНДР потрапили на відео українського дрона. Відео було знято в Курській області. Минулого тижня ЗСУ публікували відео атаки північнокорейських солдатів у цьому ж регіоні.

Також ми розповідали, що війська Кім Чен Ина пішли в штурм на відкритому полі. За словами 35-річного ветерана ЗСУ, на ім'я Віталій, у групи Вагнера був простий наказ: наступати або померти. Судячи з усього, у північнокорейців наказ такий самий.