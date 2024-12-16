Солдати КНДР потрапили на відео українського дрона: деталі

Відео було знято в Курській області. Минулого тижня ЗСУ публікували відео атаки північнокорейських солдатів у цьому ж регіоні.

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З'явилися перші підтвердження участі солдатів КНДР у боях за Курську область. На камеру українського безпілотника були крупно зняті обличчя щонайменше трьох солдатів. Спочатку відео і фото опублікував український канал Telegram-канал WarArchive. Пізніше їх процитував російський Telegram-канал "Военный осведомитель".

Солдати КНДР у Курській області

Останній зазначив, що це одне з перших "об'єктивних підтверджень участі в бою північнокорейських військовослужбовців".

"Звичайно, цих бійців можна списати на безліч азіатських народів Росії, проте обличчя у солдатів все ж таки більш характерного корейського типажу. Та й їхня нелякана реакція на дрони на інших кадрах теж говорить багато про що", — резюмує автор поста.

Українські військові вже публікували відео штурмів, у яких, на їхню думку, брали участь саме солдати КНДР. Один із роликів був знятий "на південний захід від села Кругленьке, Курська область". У ролику видно, як кілька десятків людей йдуть пішки через відкритий простір ланцюгом. Це вкрай незвичайна тактика: російські підрозділи наступають або малими групами, або використовують техніку для доставки піхоти на передову.

Автори каналу припустили, що це може бути підрозділ КНДР, оскільки російським військам "не властиво рухатися таким стадом".

Пізніше канал Khorne Group, пов'язаний із підрозділом ЗСУ, опублікував відео бою в лісовій місцевості. Воно також знято з безпілотника, і кілька солдатів видно крупним планом. Вони носять білі плоскі каски, яких немає на озброєнні в російській армії.

Солдати КНДР у Курській області Фото: Скриншот

"Довгоочікувані корейці, північні корейці. Слабкість і хоробрість — їхня тактика, їхній козир — хороша фізична підготовка. Вони не розраховують на дії безпілотників. Вони носять дуже дивні, але кумедні капелюхи. Зброю носять так, немов це гвинтівка Мосіна-Нагана. Схоже, вони використовують ту саму тактику, що й 70 років тому", — пишуть автори каналу.

Солдати КНДР у Курській області

Про втрати армії Росії в штурмах 14 грудня пише також військовий ЗСУ з позивним "Мадяр".

14 грудня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що північнокорейські солдати почали брати участь у штурмах проти ЗСУ в Курській області. "Росіяни включають їх у зведені підрозділи і використовують в операціях у районах Курської області. Поки тільки там", — сказав Зеленський.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України, військові з КНДР останнім часом втратили близько 200 осіб "унаслідок атаки українських безпілотників на позиції північнокорейських військ".

У Кремлі відмовилися відповідати на запитання про можливі втрати серед північнокорейських військових у Курській області. "Це питання до Міноборони", — заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков.

Повідомлення про перекидання північнокорейських військових до Росії почали з'являтися в жовтні 2024 року. За даними влади США, у Курській області Росії перебувають близько восьми тисяч солдатів із Північної Кореї.

Москва прямо не підтвердила, але й не спростувала присутність північнокорейських військових на російській території, підкреслюючи водночас, що вона відповідала б положенням договору, який передбачає військову та іншу допомогу сторін одна одній у разі агресії проти них третьої сторони.

Українська армія увійшла на територію Курської області Росії 6 серпня. З того дня в регіоні тривають бої.

Нагадаємо, журналісти з Південної Кореї з'ясували, що в КНДР знають про те, що їхні рідні вирушили в Росію. Але вони були впевнені, що воювати їм не доведеться.