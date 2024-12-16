Солдаты КНДР попали на видео украинского дрона: детали

Видео было снято в Курской области. На прошлой неделе ВСУ публиковали видео атаки северокорейских солдат в этом же регионе.

Related video

Появились первые подтверждения участия солдат КНДР в боях за Курскую область. На камеру украинского беспилотника были крупно сняты лица по меньшей мере трех солдат. Изначально видео и фото опубликовал украинский канал Telegram-канал WarArchive. Позже их процитировал российский Telegram-канал "Военный осведомитель".

Солдаты КНДР в Курской области

Последний отметил, что это одно из первых "объективных подтверждений участия в бою северокорейских военнослужащих".

"Конечно, этих бойцов можно списать на множество азиатских народов России, однако лица у солдат все же более характерного корейского типажа. Да и их непуганая реакция на дроны на прочих кадрах тоже говорит о многом", — резюмирует автор поста.

Украинские военные уже публиковали видео штурмов, в которых, по их мнению брали участие именно солдаты КНДР. Один из роликов был снят "юго-западнее села Кругленькое, Курская область". В ролике видно, как несколько десятков человек идут пешком через открытое пространство цепью. Это крайне необычная тактика: российские подразделения наступают либо малыми группами, либо используют технику для доставки пехоты на передовую.

Авторы канала предположили, что это может быть подразделение КНДР, так как российским войскам "не свойственно двигаться таким стадом".

Позже канал Khorne Group, связанный с подразделением ВСУ, опубликовал видео боя в лесной местности. Оно также снято с беспилотника, и несколько солдат видно крупным планом. Они носят белые плоские каски, которых нет на вооружении в российской армии.

Солдаты КНДР в Курской области Фото: Скриншот

"Долгожданные корейцы, северные корейцы. Слабость и храбрость — их тактика, их козырь — хорошая физическая подготовка. Они не рассчитывают на действия беспилотников. Они носят очень странные, но забавные шляпы. Оружие носят так, словно это винтовка Мосина-Нагана. Похоже, они используют ту же тактику, что и 70 лет назад", — пишут авторы канала.

Солдаты КНДР в Курской области

О потерях армии России в штурмах 14 декабря пишет также военный ВСУ с позывным "Мадьяр".

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что северокорейские солдаты начали брать участие штурмах против ВСУ в Курской области. "Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области. Пока только там", – сказал Зеленский.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, военные из КНДР за последнее время потеряли около 200 человек "в результате атаки украинских беспилотников на позиции северокорейских войск".

В Кремле отказались отвечать на вопрос о возможных потерях среди северокорейских военных в Курской области. "Это вопрос к Минобороны", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сообщения о переброске северокорейских военных в Россию начали появляться в октябре 2024 года. По данным властей США, в Курской области России находятся около восьми тысяч солдат из Северной Кореи.

Москва прямо не подтвердила, но и не опровергла присутствие северокорейских военных на российской территории, подчеркивая при этом, что оно соответствовало бы положениям договора, который предусматривает военную и иную помощь сторон друг другу в случае агрессии против них третьей стороны.

Украинская армия вошла на территорию Курской области России 6 августа. С того дня в регионе продолжаются бои.

Напомним, журналисты из Южной Кореи выяснили, что в КНДР знают о том, что их родные отправились в Россию. Но они были уверены, что воевать им не придется.