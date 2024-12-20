Friendly fire: солдат КНДР пытался сбить украинский дрон, но застрелил товарища (фото)

Украинские бойцы ССО сняли кадры "дружественного огня" северокорейских солдат, которые пытались уклониться от дрона-камикадзе. Известно, что видео снято в Курской области, однако точные время и локация неизвестны.

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Двое северокорейских солдат пытались отбиться от дрона-камикадзе ВСУ, однако один из них случайно застрелил своего товарища. Соответствующее видео выложило одно из подразделений ССО ВСУ в Telegram-канале UA_REG TEAM.

"Не зная корейского языка, пилот UA_REG сумел заставить военного КНДР застрелить другого собакоеда", — говорится в заметке к видео.

Солдат КНДР в поле зари украинского дрона (фото: скриншот видео)

На видео видно, что украинский дрон-камикадзе обнаружил двух солдат из КНДР на подсолнечном поле. Далее на кадрах заметно, как дрон пытался поразить цель.

Однако когда беспилотник заходил на удар, то один из северокорейских солдат пытался отстреляться от дрона с помощью автоматического оружия. Оператор вынужден был сделать разворот и поднять на более высокий эшелон для захода на повторную атаку.

Дрон ВСУ меняет высоту для захода на новый удар (фото: скриншот видео) Фото: Скрин видео

Следующие кадры показывают, что один из северокорейцев оказался как раз на линии огня, когда другой солдат КНДР отстреливался от дрона-камикадзе. Известно, что видео вероятно было снято в Курской области РФ, но пока точно невозможно установить время и локацию этого эпизода.

Напомним, Фокус писал, что солдаты КНДР попали на видео украинского дрона. Видео было снято в Курской области. На прошлой неделе ВСУ публиковали видео атаки северокорейских солдат в этом же регионе.

Также мы рассказывали, что войска Ким Чен Ына пошли в штурм на открытом поле. По словам 35-летнего ветерана ВСУ, по имени Виталий, у группы Вагнера был простой приказ: наступать или умереть. Судя по всему, у северокорейцев приказ такой же.