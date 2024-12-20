По словам 35-летнего ветерана ВСУ по имени Виталий, у группы Вагнера был простой приказ: наступать или умереть. Судя по всему, у северокорейцев приказ такой же.

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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил тысячи солдат для усиления российской армии, которые могут угрожать позициям Сил обороны Украины в Курской области. Об этом пишет The Daily Mail.

Войска КНДР

Кадры, снятые дроном, показали в действии российскую тактику мясорубки: два десятка северокорейских солдат медленно бежали к украинской линии фронта группами по открытому заснеженному полю.

Они не пытались найти укрытие, и это было "как мечта для наших минометчиков и пулеметчиков", отметил в комментарии The Times украинский 35-летний ветеран Виталий, который сражался в битве за Бахмут, где волны российских убийц и насильников отправлялись на смерть как "пушечное мясо".

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"У группы Вагнера был простой приказ: наступать или умереть. Похоже, у корейцев было то же самое", — сказал он.

Khorne Group, связанная с 116-й ОМБр и 95-й ДШБ, поделилась кадрами, на которых, по всей видимости, северокорейские солдаты были удивлены появлением украинских FPV-дронов над головой. В еще одном ролике уже были показаны погибшие солдаты из Пхеньяна, лежавшие на окровавленном снегу рядом с россиянами после того, как их отряд был практически полностью уничтожен.

Не меньше 100 солдат КНДР, отправленных для поддержки военных действий России в Украине, были убиты

"Долгожданные северокорейцы. Слабость и храбрость — их тактика, их козырь — хорошая физическая форма. Они применяли ту же тактику, что и 70 лет назад", — говорилось в публикации.

Сообщается, что на кадрах, опубликованных президентом Украины Владимиром Зеленским, северокорейские войска находятся на передовой линии в Курской области.

По меньшей мере 100 северокорейских солдат, отправленных для поддержки военных действий России в Украине, были убиты с момента вступления в бой в декабре, заявили накануне, 19 декабря представители Южной Кореи.

Несмотря на эти потери, южнокорейская разведка NIS сообщила, что обнаружены признаки того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын готовится к подготовке новых сил специального назначения

Украинские и южнокорейские чиновники говорят, что северокорейцы стали обузой для российских войск из-за своей устаревшей тактики ведения боя, а неопытность в противостоянии беспилотникам делает их легкой добычей для закаленных в боях воинов Киева.

Россия может предложить взаимные выгоды для нового развертывания войск КНДР

Ли отметил, что элитный штурмовой корпус Северной Кореи, из которого первоначально было сформировано подразделение, "имеет возможность отправлять подкрепления".

В NIS также допускают, "что Россия может предложить взаимные выгоды" для нового развертывания, сказал Ли, включая "модернизацию обычного вооружения Северной Кореи".

По данным NIS, большое количество жертв может быть связано с "незнакомой обстановкой на поле боя"

Сообщается, что "несколько северокорейских жертв" уже отнесли на счет украинских ракетных атак и беспилотников, а также несчастных случаев на учениях, причем самый высокий ранг "по крайней мере на уровне генерала".

По данным NIS, большое количество жертв может быть связано с "незнакомой обстановкой на поле боя, где северокорейские войска используются в качестве расходных передовых штурмовых подразделений, и их неспособностью противостоять атакам беспилотников".

Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации, сказал, что тактика россиян на Курском направлении заключается в следующем: северокорейских солдат накапливают в лесах и заставляют штурмовать узкие участки в нескольких направлениях одновременно. Их потери значительны.

Напомним, что на фронте "засветились" системы Д-74. Эти редкие гаубицы появились у армии РФ.

Также сообщалось, что КНДР может произвести баллистические ракеты для России "за несколько месяцев".