КНДР может произвести баллистические ракеты для России "за несколько месяцев", — The Independent

Эксперты в Украине изучили обломки четырех ракет из Северной Кореи. Одна была с отметками, указывающими на производство в 2024 году.

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Северная Корея продемонстрировала, что в течение нескольких месяцев может выпустить баллистические ракеты и поставить их в Россию для использования против Украины. Об этом эксперт Джона Лефф сообщил Совету Безопасности ООН, пост опубликован в соцсети X.

Исследователи в Украине изучили обломки четырех ракет из Северной Кореи, обнаруженных в июле и августе, включая одну с отметками, указывающими на то, что она была произведена в 2024 году.

"Это первое публичное доказательство того, что ракеты были произведены в Северной Корее, а затем использованы в Украине в течение нескольких месяцев, а не лет", — сказал он.

По словам эксперта, возглавляемая им организация Conflict Armament Research нашла "неопровержимые" доказательства того, что обломки ракет, обнаруженные в Украине в начале этого года, были от ракеты, произведенной в КНДР.

Базирующаяся в Великобритании организация была создана в 2011 году для документирования и отслеживания оружия, используемого в конфликтах. В Украине эта организация работает с 2018 года.

Посол России в ООН Василий Небензя возражал против второго появления Леффа на заседании совета, которое вела посол Линда Томас-Гринфилд из Соединенных Штатов.

Он заявил, что Лефф представляет НАТО и Европейский союз, и усомнился в том, что его организация может давать беспристрастные оценки.

Посол США парировала, что Россия наложила вето на резолюцию, которая остановила мониторинг санкций против Северной Кореи экспертами ООН, что, по ее словам, делает такие организации, как Conflict Armament Research и ее независимых экспертов еще более важными.

Россия и Северная Корея "участвуют в незаконной передаче оружия и обучении, откровенно нарушая многочисленные резолюции Совета", — сказала Томас-Гринфилд.

Напомним, что в РФ назвали атаку на Киев "ответом" на удар ВСУ по заводу в Ростовской области.

Также сообщалось, что с арсеналом из более 3000 ракет Китай близок к лидерству в области ракетного вооружения.