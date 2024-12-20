Арсенал из более 3000 ракет: Китай близок к лидерству в области ракетного вооружения, — Пентагон

На вооружении ракетных сил НОАК находятся 900 баллистических ракет малой дальности, 1800 ракет средней дальности, включая гиперзвуковые, а также 400 крылатых ракет наземного базирования.

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Китай в настоящее время располагает в общей сложности 3 100 баллистическими ракетами малой и средней дальности. Об этом говорится в отчете Министерства обороны США о военных и оборонных разработках КНР от 18 декабря.

Отчет подробно освещает ключевые аспекты военной мощи Китая, с особым акцентом на Ракетных силах Народно-освободительной армии (PLARF), которые с момента своего основания в 2015 году играют центральную роль в управлении наземным ракетным арсеналом страны

Отмечается, что PLARF имеют в распоряжении семь боевых баз, управляющих от 6 до 8 ракетных бригад каждая, и три вспомогательные базы для обработки боеголовок, развития инфраструктуры, обучения и испытаний. Всего ракетные войска КНР насчитывают не менее 40 бригад.

Основные категории ракет

1. Баллистические ракеты малой дальности (БРМД)

На вооружении НОАК состоят около 900 БРМД, таких как DF-15 с дальностью до 900 км и DF-11 с дальностью до 600 км. Эти ракеты предназначены для тактических ударов по региональным целям, включая аэродромы, бункеры и командные центры, и отличаются высокой мобильностью благодаря колесным платформам.

2. Баллистические ракеты средней дальности (БРСД)

PLARF располагает 1 300 баллистическими ракетами средней дальности. Среди них выделяются противокорабельные DF-21D. Также на вооружении НОАК находятся 500 баллистических ракет средней дальности с дальностью полета до 4 000 км. В эту категорию входят DF-26, которые выделяется своей универсальностью, позволяя выполнять как ядерные, так и обычные задачи.

3. Гиперзвуковые технологии

В это число входят и DF-27 с гиперзвуковым планером, предназначенная для дальних ударов на расстоянии от 5000 до 8 000 км. Особое внимание уделяется DF-ZF — гиперзвуковому планеру, способному уклоняться от противоракетных систем. Она используется с ракетой DF-17 и обладает как ядерным, так и обычным потенциалом, что расширяет возможности НОАК по стратегическому сдерживанию.

Кроме того, НОАК изучает возможность разработки обычных ракет межконтинентальной дальности, способных поражать такие американские территории, как Гавайи и Аляска.

3. Крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ):

В арсенале НОАК находятся 400 крылатых ракет наземного базирования — CJ-10 и CJ-100 с дальностью 1500–2000 км. Эти системы способны наносить точечные удары по ключевым инфраструктурным объектам и стратегическим целям.

Модернизация ракетного арсенала Китая является важным аспектом в военной стратегии Пекина.

"Стратегия КНР подразумевает преднамеренные и решительные усилия по накоплению, совершенствованию и использованию внутренних и внешних элементов национальной мощи, которые выведут КНР на лидирующие позиции в продолжительной конкуренции", — говорится в документе.

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100 боеголовок в год: Китай стремительно расширяет свой ядерный арсенал, — Пентагон

Напомним, Китай продемонстрировал на авиасалоне в Чжухае новейшую крылатую ракету воздушного базирования AKF98A. Боеприпас отличается улучшенной стелс-технологией и высокой дальностью полета.