100 боеголовок в год: Китай стремительно расширяет свой ядерный арсенал, — Пентагон

Несмотря на неоднократные случаи коррупции в верхах, экспансия китайской армии продолжается.

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Всего за один год Китай увеличил количество имеющихся у него действующих ядерных боеголовок с 500 до 600. К такому выводу пришло Министерство обороны США в своем последнем ежегодном отчете о событиях в сфере вооруженных сил и безопасности в Китае. Об этом пишет NZZ.

Это означает, что расширение арсенала, наблюдаемое уже некоторое время, идет быстрыми темпами. Американские эксперты прогнозируют, что к 2030 году у Китая будет 1000 боеголовок. Для сравнения: Россия и США в настоящее время имеют около 1500 действующих ядерных боеголовок каждая.

Около двадцати лет назад, когда Пентагон начал публиковать доклад по Китаю, у Китая был лишь скромный региональный потенциал ядерного сдерживания, сказал Майкл Чейз, заместитель помощника секретаря Пентагона по Китаю на последнем брифинге.

Китайское ядерное оружие Фото: Соцсети

Сегодня у Пекина есть ядерная триада, то есть он может запускать ядерные боеголовки наземными ракетами из шахт и мобильных платформ, по морю с подводных лодок и с воздуха с помощью бомбардировщиков дальнего действия. Народно-освободительная армия КНР также разрабатывает боеголовки различной мощности.

"Это означает, что Китайская Народная Республика имеет более широкий спектр возможностей ядерного сдерживания, чем раньше", — говорит Чейз.

Что особенно беспокоит Вашингтон, так это то, что Пекин хранит молчание о том, что он намерен сделать, расширяя свой ядерный арсенал. "Для чего именно все это ядерное оружие?" — спросил на той же презентации Эли Ратнер, заместитель министра обороны, отвечающий за Индо-Тихоокеанский регион.

Для Ратнера вопрос заключается в том, отказывается ли Китай от своей прежней доктрины "надежного минимального сдерживания".

И остается ли по-прежнему актуальным официальное заявление Пекина о том, что он никогда не будет первой стороной, которая применит ядерное оружие в конфликте? В докладе Пентагона говорится о неоднократных попытках американской стороны углубить диалог между вооруженными силами и министерствами обороны обеих стран — Китай проявляет к этому мало интереса.

Влияет ли коррупция на армию Китая

В последний отчетный период Пентагон уделял особое внимание делам о коррупции в высших чинах Народно-освободительной армии. Во второй половине 2023 года пятнадцать высокопоставленных офицеров и ответственных за оборонную промышленность страны были отстранены от своих должностей. Эти волны чисток продолжаются – всего месяц назад главный военный офицер страны адмирал Мяо Хуа потерял свою должность.

Особенно сильно пострадали ракетные силы, которые отвечают за большую часть китайской программы создания ядерного оружия. Здесь сменился весь управленческий состав. Пентагон подозревает, что это связано с коррупцией при строительстве ракетных шахт. За последние годы Китай создал три крупных объекта с ракетными шахтами общей численностью 300 ракет большой дальности.

Опальный министр обороны КНР Дун Цзюнь Фото: China Army

Среди наблюдателей активно обсуждается вопрос о том, насколько коррупционные дела тормозят модернизацию Народно-освободительной армии КНР и не снижает ли это ее боеспособность. Ратнер говорит, что пятнадцать случаев коррупции — это лишь верхушка айсберга: "Такие кампании часто приводят к параличу институтов на более низких уровнях". Причиной этого является высокий уровень неприятия риска, поскольку в случае совершения ошибок человек боится оказаться втянутым в коррупционные расследования.

Трудно сказать, насколько это на самом деле замедлит развитие Народно-освободительной армии КНР. Пентагон отмечает устойчивый прогресс во всех видах вооруженных сил Китая: сухопутные войска продолжают десятилетнюю модернизацию, а ВВС достигли американских стандартов по самолетам и беспилотникам.

Вооруженные силы Китая становятся глобальными игроками

Военно-морской флот Китая имеет больше боевых кораблей, чем любая другая страна, и развивается в глобальную силу, которая постепенно расширяет свой оперативный охват за пределы Восточной Азии и способна действовать на все больших расстояниях.

Китаец делает селфи на фоне нового китайского эсминца Фото: Getty Images

Народно-освободительная армия сосредоточена на развитии потенциала по предотвращению или сдерживанию вмешательства третьих сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, резюмируется в докладе. Для американских военных это означает, что их присутствие в случае кризиса в Южно-Китайском море или вокруг Тайваня становится все более опасным. Это также относится к военным базам в Японии и других странах региона.

Напомним, в Китае уже третий министр обороны за два года попал под антикоррупционное расследование. Дун Цзюнь был назначен на должность в декабре 2023. 27 июня двух бывших министров обороны Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ исключили из правящей Коммунистической партии из-за тех же обвинений. Также под следствием находится адмирал Мяо Хуа, член влиятельного Центрального военного совета (ЦВС), высшего военного органа Китая во главе с Си Цзиньпином.