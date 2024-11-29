В Китае в коррупции подозревают уже третьего министра обороны и адмирала

Действующего министра обороны Китая Дун Цзюня подозревают в коррупции. Однако это только часть большого расследования коррупции в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В Китае уже третий министр обороны за два года попал под антикоррупционное расследование. Дун Цзюнь был назначен на должность в декабре 2023. 27 июня двух бывших министров обороны Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ исключили из правящей Коммунистической партии из-за тех же обвинений. Также под следствием находится адмирал Мяо Хуа, член влиятельного Центрального военного совета (ЦВС), высшего военного органа Китая во главе с Си Цзиньпином. Официально его обвиняют в "серьезных нарушениях дисциплины" — этим эвфемизмом в КНР обычно обозначают именно коррупцию. Об этом пишет CNN.

Дело Дун Цзюня последовало за арестом его предшественника, бывшего министра обороны КНР генерала Ли Шанфу. Ли отстранили от должности после семи месяцев работы, а перед ним по подозрению в коррупции задержали генерала Вэй Фэнхэ.

В правительстве США считают, что волна расследований в отношении высшего командования НОАК затронула не только трех министров обороны, но и двух высокопоставленных офицеров, которые возглавляли ракетные войска и программу производства ядерного оружия в КНР.

Информация о расследовании в отношении Дун Цзюня появилась после того, как он отказался встретиться с американским министром обороны Ллойдом Остином на прошлой неделе.

Американские военные офицеры и чиновники предполагают, что расследования о коррупции подрывают доверие лидера КНР Си Цзиньпина к военным. Министр обороны в Китае не имеет влияния на текущую деятельность армии и отвечает только за представление НОАК в международном сотрудничестве.

Исключение Ли Шанфу произошло через восемь месяцев после того, как его внезапно уволили с должности в октябре 2023 года без объяснения причин. До этого он исчез из поля зрения общественности на два месяца на фоне ряда чисток на высоком уровне.

Теперь из поля зрения исчез 69-летний адмирал Мяо Хуа, директор Департамента политической работы Центрального военного совета Китая. Он считался протеже Си Цзиньпиня, с тех времен, когда служил офицером по политике в прибрежной провинции Фуцзянь, когда Си был там местным чиновником в 1990-х и начале 2000-х годов.

Мяо Хуа и Си цзиньпин на встрече с Ким Чен Ыном Фото: Скриншот

Представитель Министерства обороны Китая уже назвал новости о чистках в рядах НОАК "полной выдумкой".

"Эти распространители слухов преследуют злые цели. Китай выражает резкое недовольство подобными клеветническими высказываниями", — сказал он.

С прошлого года Си Цзиньпин развернул масштабную борьбу с коррупцией в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сосредоточив внимание на Ракетных войсках — элитном подразделении, контролирующем ядерные и обычные ракеты страны.

Продолжающиеся беспорядки в высших эшелонах армии происходят в то время, когда Си пытается сделать вооруженные силы Китая более сильными, более боеспособными и более агрессивными в отстаивании своих спорных территориальных претензий в регионе. В рамках амбиций Си по превращению НОАК в боевую силу "мирового класса" Китай вложил миллиарды долларов в покупку и модернизацию оборудования.

С лета прошлого года более десятка высокопоставленных военных офицеров и руководителей аэрокосмической отрасли военно-промышленного комплекса были лишены своих государственных должностей.

Опальные министры обороны: Сергей Шойгу и Ли Шанфу Фото: РИА

Си Цзиньпин сделал искоренение коррупции и нелояльности отличительной чертой своего правления с момента прихода к власти в 2012 году, и чистки свидетельствуют о том, что кампания в армии далека от завершения. Однако Лайл Моррис, эксперт по внешней политике и национальной безопасности в Институте политики азиатского общества считает, что все усилия Си тщетны.

"Коррупция в армии Китая — это не случай "нескольких паршивых овец". Это часть ведения бизнеса в НОАК в гораздо большей степени, чем в большинстве других военных организаций по всему миру, где верховенство закона, сдержки и противовесы могут служить для разоблачения крупных случаев кумовства и коррупции. Несмотря на все усилия Си, коррупция в НОАК будет сохраняться и терзать Си и его преемника в обозримом будущем", — сказал Моррис.

Напомним, еще в январе 2024 года Дун Цзюнь общался с тогдашним министром обороны РФ Сергеем Шойгу и тот заявлял, что российско-китайские отношения сейчас переживают "лучший период в своей истории".