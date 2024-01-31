Пекин оказал поддержку РФ в "украинском вопросе", – министр обороны Китая (видео)

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, российско-китайские отношения сейчас переживают "лучший период в своей истории".

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Новый министр обороны Китайской Народной Республики (КНР) адмирал Дун Цзюнь сообщил, что Пекин "оказал поддержку" Российской Федерации в контексте войны в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России 31 января.

Сообщается, что Дун Цзюнь пообщался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по видеосвязи.

В ходе разговора Шойгу заявил, что российско-китайские отношения сейчас переживают "лучший период в своей истории". По его словам, координация действий двух стран якобы оказывает стабилизирующее влияние на ситуацию в мире и "способствует снижению конфликтного потенциала".

Глава российского оборонного ведомства также сообщил, что РФ и Китай регулярно проводят совместные военные учения. При этом он утверждает, что Москва и Россия не объединяются в военный блок, а их деятельность "не направлена против третьих стран".

В свою очередь Дун Цзюнь отметил, что разговор с Шойгу являются его первым рабочим мероприятием на новой должности. Он заявил, что эти переговоры демонстрируют "глубокую дружбу между армиями Китая и России".

"Мы оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом (оказалось) под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики", — цитируют Дун Цзюня в Минобороны РФ.

Дун Цзюнь заявил о поддержке РФ

Напомним, 29 декабря бывший командующий Военно-морских сил Китая Дун Цзюнь был назначен новым министром обороны КНР. Он заменил на этом посту Ли Шанфу, исчезнувшего из общественного внимания за несколько месяцев до этого.

По данным СМИ от 15 сентября, в США считают исчезновение Ли Шанфу очередным признаком беспорядков в военном и внешнеполитическом истеблишменте Пекина. Кроме того, этот инцидент продолжает серию исчезновений других высокопоставленных китайских чиновников.