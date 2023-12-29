Вместо исчезнувшего экс-министра: в Китае назначен новый глава Минобороны

По данным журналистов, Дун Цзюнь заменит Ли Шанфу, который в последний раз появлялся на публике 25 августа.

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В пятницу, 29 декабря, Китай объявил о назначении Дун Цзюня, бывшего командующего Военно-морских сил, новым министром обороны. Он заменил на этом посту Ли Шанфу, исчезнувшего из общественного внимания четыре месяца назад. Об этом сообщает Reuters.

Данное назначение произошло в период, когда китайский лидер Си Цзиньпин начал "реорганизацию" вооруженных сил, укрепляя контроль над армией КНР.

Обязанности министра обороны Китая включают в себя выступление в роли публичного представителя Народно-освободительной армии во взаимодействии с СМИ и вооруженными силами других стран.

В источнике отмечают, что одним из важных аспектов его деятельности является взаимодействие с военными Соединенных Штатов с целью снижения риска возникновения конфликта вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря.

Отметим, что перед тем как возглавить ВМС Народно-освободительной армии и получить звание генерала в 2021 году, Дун занимал должность вице-командующего Восточного морского флота, основы нынешнего Командования Восточного театра военных действий – ключевой структуры, ответственной за обеспечение безопасности Тайваня. Кроме того, он также исполнял обязанности вице-командующего Южного командования, оперативной зоны в спорных водах Южно-Китайского моря.

Дун заступит на пост вместо Ли Шанфу, который руководил департаментом, отвечающим за закупку оборудования и проведение исследований, прежде чем в марте занять пост министра обороны. С тех пор как Ли последний раз появился в публичном пространстве 25 августа, его местонахождение оставалось неизвестным.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на разведданные Вашингтона информировали, что Ли Шанфу отстранили от исполнения обязанностей министра обороны. Внезапное исчезновение китайского чиновника сравнивали с сюжетами Агаты Кристи.

Ранее, 16 августа, Ли Шанфу пригрозил США, выступая в Москве. Министр обороны завуалированно раскритиковал внешнюю политику Вашингтона в отношении Тайваня.