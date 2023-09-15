Как в романе "10 негритят": в Китае пропал министр обороны после визитов в РФ и Беларусь, — FT

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу, который не появлялся на публике с конца августа, является последним из нескольких высокопоставленных китайских чиновников, исчезнувших без объяснения причин. В США считают, что он снят с должности и находится под следствием.

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Правительство США считает, что исчезновение министра обороны Китая Ли Шанфу является очередным признаком беспорядков в военном и внешнеполитическом истеблишменте Пекина. Об этом сообщает издание Financial Times

Источники издания, имеющие доступ к разведданным США, заявили, что Вашингтон уверен, что Ли Шанфу был отстранен от выполнения обязанностей министра обороны.

Как сообщает The Wall Street Journal, необъяснимое отсутствие 65-летнего Ли продолжает серию недавних исчезновений других высокопоставленных чиновников. В июле Пекин внезапно отстранил Цинь Гана от должности министра иностранных дел, пропавшего из поля зрения без объяснения причин месяцем ранее. Несколько дней спустя Си Цзиньпин отстранил от должности двух высших генералов Ракетных сил Народно-освободительной армии, которые курируют быстро расширяющийся китайский арсенал ракет большой дальности и ядерного оружия.

Официально Белый дом не комментирует эту информацию. Посольство Китая в США отказалось от комментариев.

Реакция дипломатов и экспертов на исчезновение Ли Шанфу

Агентство Reuters в четверг процитировало вьетнамских чиновников, заявивших, что Ли внезапно отменил встречу на прошлой неделе "по состоянию здоровья".

Рам Эмануэль, посол США в Японии, на прошлой неделе спровоцировал слухи о Ли, когда он опубликовал в соцсети X (ранее Twitter), что правительство Китая "теперь напоминает роман Агаты Кристи "10 негритят".

"Состав кабинета президента Си теперь напоминает роман Агаты Кристи "10 негритят". Сначала пропадает министр иностранных дел Цинь Ган, затем пропадают командиры ракетных войск, а теперь уже две недели министра обороны Ли Шанфу не видно на публике. Кто победит в этой гонке по безработице? Молодежь Китая или кабинет Си Цзиньпина?", — написал он с хэштегом #MysteryInBeijingBuilding.

В пятницу Эмануэль опубликовал еще один пост об исчезновении Ли.

"Как писал Шекспир в "Гамлете", "неладно что-то в датском королевстве", — написал посол, отметив, что Ли отсутствует на запланированной встрече с главнокомандующим ВМФ Сингапура.

Расследование в отношении Ли поднимает вопрос, насколько эффективна кампания, которую Си Цзиньпин ведет против коррупции в вооруженных силах Китая.

"Если отстранение министра обороны и руководителей ракетных войск произошло из-за коррупции, это указывает на то, что процесс отбора Си при назначении высших чиновников глубоко ошибочен, и предполагает, что коррупция является обычным явлением в системе, несмотря на десятилетнюю кампанию Си против нее", — сказал Деннис Уайлдер, бывший эксперт ЦРУ по НОАК.

Уайлдер добавил, что отдел оборудования, ранее называвшийся отделом общего вооружения, имеет долгую историю "наихудшей коррупции" внутри китайской армии.

Будучи министром обороны, Ли в основном занимался военной дипломатией. Последний раз он появился на публике 29 августа, когда выступал с речью на конференции по безопасности Китая и Африки в Пекине.

Напомним, что в апреле министр обороны Китая посетил Россию, где провел рабочую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Незадолго до своего исчезновения Ли Шанфу посетил Беларусь, где провел переговоры с государственными и военными лидерами.