Проведет инспекцию: в Минск прибудет делегация Минобороны Китая во главе с министром

В ходе своего визита Ли Шанфу планирует провести встречи и переговоры с государственными и военными лидерами, а также намеревается посетить воинские подразделения на территории Беларуси.

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С 14 по 19 августа 2023 года министр обороны Китая, Ли Шанфу, намерен отправиться в шестидневное турне, в рамках которого он посетит 11-ю Московскую конференцию по международной безопасности, а также планирует прибыть в Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны КНР.

Сообщается, что во время визита в Беларусь глава МО КНР проведет встречи и переговоры с "беларусскими государственными и военными руководителями, посетит беларусские воинские части".

По данным мониторингового канала "Беларускі Гаюн", делегация Минобороны КНР во главе с министром обороны прибудет в Минск и во время визита проведет инспекцию сборочных цехов предприятий военно-промышленного комплекса.

Напомним, что польские СМИ 8 августа сообщали, что Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью. По словам журналистов, в Минобороны Польши отправят еще 1000 солдат для патрулирования границы с Беларусью в рамках операции "Безопасное Подляшье".

Также сообщалось, что утром 1 августа, жители приграничного польского села Беловеж заметили в небе военные вертолеты с белорусскими отметками. По словам очевидцев, техника пролетала над жилыми домами на высоте примерно 200-300 метров. Сообщалось, что вертолеты залетели на три километра вглубь Польши.