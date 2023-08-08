"Нужно больше сил": Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью, — СМИ

По словам журналистов, в Минобороны Польши отправят еще 1000 солдат для патрулирования границы с Беларусью в рамках операции "Безопасное Подляшье".

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Польша отправит на границу с Беларусью дополнительные войска. Такое решение принял глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Сообщается, что главнокомандующий Пограничной службой Польши генерал-майор Томаш Прага в понедельник, 7 августа, обратился в Министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат к польско-белорусской границе. В настоящее время деятельность Пограничной охраны на этой границе поддерживают около 2000 военнослужащих.

И вот, как сказано в материале, Блащак решил удовлетворить эту просьбу.

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего пограничной стражей о расширении участия в охране границы министр национальной обороны приказал выполнить эту просьбу и направить дополнительных военнослужащих для патрулирования польско-белорусской пограничной территории и участия в операции "Безопасное Подляшье", — подчеркнули в министерстве.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик на совещании с участием начальника Пограничной службы заявил, что миграционное давление на границе с Беларусью все еще растет. Более того, в сторону польских пограничников, военных и полицейских часто проявляется агрессия со стороны мигрантов. В них часто бросают бутылки и камни.

"Нам нужно гораздо больше сил на границе", — сказал Вонсик.

Напомним, что утром 1 августа, жители приграничного польского села Беловеж заметили в небе военные вертолеты с белорусскими отметками. По словам очевидцев, техника пролетала над жилыми домами на высоте примерно 200-300 метров. Сообщалось, что вертолеты залетели на три километра вглубь Польши.

Затем, 4 августа сообщалось, что Польша передала доказательства пересечения воздушного пространства со стороны Беларуси. В польском МИД призвали Беларусь "прекратить все провокации" на границе и "срочно разобраться" в ситуации. В министерстве подчеркнули, что переданные данные противоречат официальным заявлениям Минска.