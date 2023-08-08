"Потрібно більше сил": Польща відправить додаткові війська на кордон із Білоруссю, — ЗМІ

За словами журналістів, до Міноборони Польщі відправлять ще 1000 солдатів для патрулювання кордону з Білоруссю в рамках операції "Безпечне Підляшшя".

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Польща відправить на кордон із Білоруссю додаткові війська. Таке рішення ухвалив глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, пише Dziennik Gazeta Prawna.

Повідомляється, що головнокомандувач Прикордонної служби Польщі генерал-майор Томаш Прага в понеділок, 7 серпня, звернувся до Міністерства національної оборони з проханням перекинути ще тисячу солдатів до польсько-білоруського кордону. Наразі діяльність Прикордонної охорони на цьому кордоні підтримують близько 2000 військовослужбовців.

І ось, як сказано в матеріалі, Блащак вирішив задовольнити це прохання.

"У зв'язку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням командувача прикордонної варти щодо розширення участі в охороні кордону міністр національної оборони наказав виконати це прохання і направити додаткових військовослужбовців для патрулювання польсько-білоруської прикордонної території та участі в операції "Безпечне Підляшшя", — наголосили в міністерстві.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік на нараді за участю начальника Прикордонної служби заявив, що міграційний тиск на кордоні з Білоруссю все ще зростає. Ба більше, у бік польських прикордонників, військових і поліцейських часто проявляється агресія з боку мігрантів. У них часто кидають пляшки і каміння.

"Нам потрібно набагато більше сил на кордоні", — сказав Вонсік.

Нагадаємо, що вранці 1 серпня, жителі прикордонного польського села Біловез помітили в небі військові вертольоти з білоруськими позначками. За словами очевидців, техніка пролітала над житловими будинками на висоті приблизно 200-300 метрів. Повідомлялося, що вертольоти залетіли на три кілометри вглиб Польщі.

Потім, 4 серпня повідомлялося, що Польща передала докази перетину повітряного простору з боку Білорусі. У польському МЗС закликали Білорусь "припинити всі провокації" на кордоні і "терміново розібратися" в ситуації. У міністерстві підкреслили, що передані дані суперечать офіційним заявам Мінська.