Белорусские вертолеты над Беловежем: Польша передала доказательства пересечения воздушного пространства

В польском МИД призвали Беларусь "прекратить все провокации" на границе и "срочно разобраться" в ситуации. В министерстве подчеркнули, что переданные данные противоречат официальным заявлениям Минска.

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4 августа польское посольство в Минске передало министерству иностранных дел Беларуси доказательства, что военные вертолеты страны пересекли границу 1 августа. Об этом говорится в публикации пресс-службы МИД Польши.

В министерстве подчеркнули, что переданная информация "безоговорочно подтверждает факт нарушения воздушного пространства Польши 1 августа 2023 года двумя белорусскими военными вертолетами". Также пресс-служба отметила, что данные противоречат официальной позиции Беларуси, озвученной в МИД и Минобороны страны.

"Призываем белорусскую сторону срочно разобраться в инциденте, пересмотреть свою позицию по этому поводу и прекратить все провокации на польско-белорусской границе", — добавили в польском МИД.

Напомним, утром 1 августа жители приграничного польского села Беловеж заметили в небе военные вертолеты с белорусскими отметками. По словам очевидцев, техника пролетала над жилыми домами на высоте примерно 200-300 метров. Сообщалось, что вертолеты залетели на три километра вглубь Польши.

Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk Фото: Facebook / Kamil Syller

2 августа в МИД Беларуси вызвали поверенного в делах Польши и заявили, что результаты проверки не показали факт пересечения вертолетами воздушного пространства. Также в белорусском министерстве призвали "не нагнетать ситуацию".