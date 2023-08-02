Белорусские вертолеты пролетели над польским селом: в НАТО и Минске отреагировали

Белорусские военные вертолеты заметили над домами в польском пограничном селе. В МИД отрицают нарушение воздушного пространства.

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2 августа в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского из-за обвинений в нарушении воздушного пространства страны военными вертолетами. Деталями разговора поделилась пресс-служба МИД.

"Дипломату было доказано, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 года двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведенной белорусской стороной. В качестве доказательств были продемонстрированы данные объективного контроля траектории полетов вертолетов", — сообщили в министерстве.

В белорусском МИД призвали Польшу "не нагнетать ситуацию" и не использовать ее для милитаризации приграничной территории. Дипломаты Беларуси убеждены, что "деэскалация и так непростой ситуации" возможна только в условиях взаимного уважения сторон и конструктивного диалога.

Белорусские вертолеты над Беловежем: реакция НАТО

TVP со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проинформировали, что альянс внимательно следит за ситуацией на границе между Польшей и Беларусью после инцидента с военными вертолетами.

"Мы находимся в тесном контакте с польскими властями по этому поводу и будем продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что вся территория альянса остается в безопасности", — сказал собеседник медиа.

Напомним, утром 1 августа над польским пограничным селом Беловеж пролетели военные вертолеты с белорусскими знаками. По словам местных, техника была на высоте примерно 200-300 метров над жилыми домами селян.

Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk

Позже в Минобороны Польши подтвердили, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство страны во время учений. Министр национальной обороны Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Беларусью. Также страна уведомила о происшествии представителей НАТО.