Шли низко, избегая радаров: в МО Польши подтвердили нарушение границы вертолетами Беларуси

Было установлено, что 1 августа 2023 года произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. Временный поверенный в делах Беларуси будет вызван в МИД.

Related video

Министерство обороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Минобороны Польши, вертолеты пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, что усложнило их обнаружение радиолокационными системами. Поэтому утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства.

Впоследствии командиры и начальники служб проанализировали ситуацию и установили, что сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши. Об учениях белорусская сторона предварительно уведомила польскую. Пересечение границы происходило в районе Беловежи.

Министр национальной обороны, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в частности боевые вертолеты.

Об инциденте сообщили в НАТО.

Также отмечается, что Комитет согласился, что временный поверенный в делах Беларуси будет вызван в МИД Польши для объяснения инцидента.

В Минобороны Беларуси назвали "надуманными" обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами и такими, которые были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабушка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", — сообщило военное ведомство.

Напомним, что над польским пограничным селом Беловежа утром1 августа заметили военные вертолеты с белорусскими отметками. В польском Минобороны отрицают нарушение воздушного пространства страны и объяснили активность в небе учениями.

Ранее сообщалось, что 30 июля в Польше заявили, что власть не знает планов Александра Лукашенко и осознает угрозу из-за размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси.