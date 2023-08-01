Йшли низько, уникаючи радарів: у МО Польщі підтвердили порушення кордону вертольотами Білорусі

Було встановлено, що 1 серпня 2023 року сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами. Тимчасового повіреного у справах Білорусі буде викликано до МЗС.

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Міністерство оборони Польщі підтвердило, що два білоруські вертольоти порушили повітряний простір країни під час "навчань". Про це повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією Міноборони Польщі, гелікоптери перетнули польський кордон у районі Біловежі на дуже малій висоті, що ускладнило їхнє виявлення радіолокаційними системами. Через це вранці в польській армії казали, що не зафіксували порушення повітряного простору..

Згодом командири та начальники служб проаналізували ситуацію і встановили, що сьогодні, 1 серпня 2023 року, сталося порушення повітряного простору Польщі. Про навчання білоруська сторона попередньо повідомила польську. Перетин кордону відбувався в районі Біловежі.

Міністр національної оборони, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.

Про інцидент повідомили в НАТО.

Також зазначається, що Комітет погодився, що тимчасового повіреного у справах Білорусі буде викликано до МЗС Польщі для пояснення інциденту.

У Міноборони Білорусі назвали "надуманими" звинувачення у порушенні кордону Польщі білоруськими гелікоптерами та такими, які були зроблені польським військово-політичним керівництвом для чергового виправдання нарощування сил та засобів біля білоруського кордону.

"Повідомлення, не підтверджене даними об'єктивного контролю з боку Польщі, Міністерство оборони Республіки Білорусь розглядає в стилі "одна бабуся сказала" і зазначає, що порушення повітряного простору вертольотами Мі-24 та Мі-8 не було", — повідомило військове відомство.

Нагадаємо, що над польським прикордонним селом Біловежа зранку 1 серпня помітили військові гелікоптери з білоруськими позначками. У польскому Міноборони заперечили порушення повітряного простору країни та пояснили активність у небі навчаннями.

Раніше повідомлялося, що 30 липня у Польщі заявили, що влада не знає планів Олександра Лукашенка та усвідомлює загрозу через розміщення ПВК "Вагнер" у Білорусі.