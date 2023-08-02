Білоруські гелікоптери пролетіли над польським селом: у НАТО та Мінську відреагували

Білоруські військові гелікоптери помітили над будинками у польському прикордонному селі. У МЗС заперечили порушення повітряного простору.

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2 серпня у Міністерство закордонних справ Білорусі викликали повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського через звинувачення щодо порушення повітряного простору країни військовими гелікоптерами. Деталями розмови поділилась пресслужба МЗС.

"Дипломату було доведено, що поспішні заяви польських офіційних осіб щодо порушення 1 серпня 2023 року двома білоруськими гелікоптерами повітряного простору Польщі не підтвердилися за результатами всебічної перевірки, проведеної білоруською стороною. Як докази були продемонстровані дані об'єктивного контролю траєкторії польотів гелікоптерів", — повідомили у міністерстві.

У білоруському МЗС закликали Польщу "не нагнітати ситуацію" та не використовувати її для мілітаризації прикордонної території. Дипломати Білорусі переконані, що "деескалація і так непростої ситуації" можлива лише в умовах взаємної поваги сторін та конструктивного діалогу.

Білоруські гелікоптери над Біловежею: роакція НАТО

TVP з посиланням на джерело в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проінформували, що альянс уважно стежить за ситуацією на кордоні між Польщею та Білоруссю після інциденту з військовими гелікоптерами.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з польською владою з цього приводу і продовжуватимемо робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія альянсу залишається в безпеці", — сказав співрозмовник медіа.

Нагадаємо, зранку 1 серпня над польським прикордонним селом Біловежа пролетіли військові гелікоптери з білоруськими познаками. Зі слів місцевих, техніка була на висоті приблизно 200-300 метрів над житловими будинками селян.

Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk

Пізніше у Міноборони Польщі підтвердили, що білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час навчань. Міністр національної оборони Маріуш Блащак розпорядився збільшити чисельність військових на кордоні з Білоруссю. Також країна повідомила про подію представників НАТО.