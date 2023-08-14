Проведе інспекцію: до Мінська прибуде делегація Міноборони Китаю на чолі з міністром

Під час свого візиту Лі Шанфу планує провести зустрічі та переговори з державними і військовими лідерами, а також має намір відвідати військові підрозділи на території Білорусі.

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Із 14 до 19 серпня 2023 року міністр оборони Китаю Лі Шанфу має намір вирушити в шестиденне турне, у межах якого він відвідає 11-ту Московську конференцію з міжнародної безпеки, а також планує прибути до Білорусі. Про це повідомила пресслужба Міністерства національної оборони КНР.

Повідомляють, що під час візиту до Білорусі глава МО КНР проведе зустрічі та переговори з "білоруськими державними та військовими керівниками, відвідає білоруські військові частини".

За даними моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", делегація Міноборони КНР на чолі з міністром оборони прибуде до Мінська і під час візиту проведе інспекцію складальних цехів підприємств військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, що польські ЗМІ 8 серпня повідомляли, що Польща відправить додаткові війська на кордон із Білоруссю. За словами журналістів, до Міноборони Польщі відправлять ще 1000 солдатів для патрулювання кордону з Білоруссю в межах операції "Безпечне Підляшшя".

Також повідомлялося, що вранці 1 серпня жителі прикордонного польського села Біловежа помітили в небі військові вертольоти з білоруськими позначками. За словами очевидців, техніка пролітала над житловими будинками на висоті приблизно 200-300 метрів. Повідомлялося, що вертольоти залетіли на три кілометри вглиб Польщі.