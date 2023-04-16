В Россию с визитом прибыл министр обороны Китая: что обсуждали Путин и Шанфу

Глава китайского Минобороны перед рукопожатием отдал российскому президенту честь и отметил, что у Москвы и Пекина "очень крепкие отношения, превосходящие союзы времен "холодной войны".

Related video

В Россию с визитом прибыл министр обороны КНР Ли Шанфу. С ним встретился президент России Владимир Путин. Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Президент страны-агрессора провел с ним рабочую встречу.

Как заявил член Госсовета КНР и министр обороны страны Ли Шанфу, отношения России и Китая в последнее время улучшились.

"У нас очень крепкие отношения. Они преобладают военно-политические союзы времен холодной войны", строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороны. Они очень устойчивы. Они укрепляются с каждым днем. В этом играет ключевую роль дипломатия лидеров. Вы устанавливаете стратегические цели для нашего развития. Ваша личная дружба с главой КНР играет большую роль в этом", — сказал Ли Шанфу.

Он добавил, что отношения между РФ и КНР и их вооруженными силами насчитывают более 70 лет.

Напомним, что соцсети высмеяли визит Путина на пасхальное богослужение. Пользователи соцсетей заметили лицемерие президента РФ и отмечали полное отсутствие подлинной веры как в Путина, так и в служителей Российской православной церкви.

Ранее в Канаде заявили, что поддерживают Международный уголовный суд и удовлетворены ордером на арест Путина. По словам посла Канады в Украине Ларисы Галадзы, это покажет, что судебная инстанция способна работать в быстром темпе, а также сосредотачивается на действительно важном аспекте войны России против Украины.