"Сатана первым вошел в храм": соцсети высмеяли визит Путина на пасхальное богослужение (видео)

Глава Кремля приехал на праздничную службу в храме Христа Спасителя без семьи — ему выделили специальное место на балкончике, который дополнительно охранялся сотрудниками ФСО.

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Президент России Владимир Путин 16 апреля пришел на Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в сопровождении большого числа охранников и мэра Москвы Сергея Собянина. Видео богослужения показало российское агентство "РИА Новости".

Диктатору и мэру подготовили специальное место на балкончике. Видно, что Путин прибыл на богослужение без семьи. А вход на балкон с Путиным охраняли двое мужчин.

Пользователи соцсетей заметили лицемерие президента РФ и отмечали полное отсутствие настоящей веры как у Путина, так и у служителей Русской православной церкви.

"Культовые сооружения РПЦ давно покинул Бог, сатана первым входит в храм, где Бога нет", — отметили они.

Люди также увидели массовое присутствие охранников из Федеральной службы охраны РФ.

"Интересно как чувствует себя он, когда только в этом году убил десятки тысяч россиян и украинцев? Земля не горела под ногами?" — спрашивает один из пользователей.

Кремль опубликовал поздравление Путина с Пасхой, где диктатор говорит о том, что праздник "дарит верующим надежду и вдохновляет на добрые помыслы и поступки".

"Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. Сегодня, в условиях серьезных вызовов она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору", – отметил он.

Путин вспомнил и о "созидательной и подвижнической деятельности" Русской православной церкви.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении украинцев с праздником Пасхи сказал, что скоро оккупированные районы страны освободят от чер**й. Украинский флаг будет развеваться на берегах Азовского моря, Северского Донца и в Крыму.

Министерство обороны Великобритании считает, что Путин готовится к затяжной войне в Украине и поэтому подписал закон о выдаче электронных повесток о призыве в армию России.