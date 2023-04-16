"Освободим Украину от чер**й": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (видео)

По словам президента, год назад все молились, чтобы Украина выстояла, а сегодня — чтобы победила. Украинский флаг будет развеваться на берегах Азовского моря, Северского Донца и над Ай-Петри, уверен он.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи — он сказал, что скоро над всей страной взойдет солнце. Видеообращение президента опубликовано в его Telеgram-канале.

"В конце прошлой зимы Россия принесла на нашу землю полномасштабную войну, а с ней смерть, боль и мрак. Утром 24 февраля солнце так и не взошло, рассвет так и не наступил. Утром 24 февраля началась темная ночь и одновременно началось наше пробуждение, наша борьба. Темнота не смогла затмить наш дух, стремление к свободе, любовь к родной земле и готовность ее защищать", — сказал он.

По его словам, украинцы сохранили внутри себя свет — победили панику, страх и внутреннюю вражду.

"То за что мы бьемся против темных сил сегодня — это наш рассвет, наше возрождение. Рассвет независимой Украины. Мы празднуем сегодня праздник Воскресение Христово, его главный символ — это победа добра, правды и жизни", — заявил президент.

Президент Украины вспомнил, что ровно год все молились, чтобы страна выстояла, а сегодня — чтобы победила захватчиков.

"417 дней — мы уже прошли немалый путь. Впереди у нас одна из самых тяжелых с вершин. Мы преодолеем ее, вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце — это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется над всей нашей Богом данной землей, на всех временно оккупированных чертями территориях", — отметил Зеленский.

Флаг Украины будет развеваться на берегах Азовского моря, Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, на востоке и в Крыму, добавил он.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал украинцев о вероятности нанесения армией РФ ракетного удара по Украине на Пасху. Российские власти, по его мнению, используют религию как оружие массового поражения.

В Институте изучения войны 9 апреля заявили, что президент РФ Владимир Путин может предложить перемирие на Пасху, чтобы замедлить ожидаемое контрнаступление ВСУ.

Украинские волонтеры из Подольска Одесской области 14 апреля создали самую большую карту страны из пасхальных куличей. Так они поздравили с праздником бойцов ВСУ.