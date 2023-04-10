РФ нужно "перемирие" на Пасху, чтобы захватить Бахмут и остановить контрнаступление ВСУ, — ISW

Временная остановка боестолкновений поможет ВС РФ укрепить оборонительные построения перед контрнаступлением Украины. "Из уважения к православной религии" Кремль может объявить прекращение боев, но все же, как отмечают аналитики, в оккупированных районах Россия такого уважения не проявляла.

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Российский президент Владимир Путин может предложить перемирие во время празднования православной Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля, и тем самым замедлить ожидаемое контрнаступление Украины. Об этом сообщается в сводке "Института исследования войны" за 9 апреля.

Вместе с тем аналитики напомнили, что хотя это может быть сделано "из уважения к православной религии", все же в оккупированных районах Россия уважения не проявляла. Прежде Кремль объявлял перемирие на Рождество, но представители Киева такое предложение не приняли. Тогда аналитики из ISW оценили ход российского руководства как возможность повлиять на положение на боле боя.

Кремль может призвать к пасхальному перемирию, отмечается в сообщении, потому что такая пауза может помочь российским войскам.

"Это не только предоставит военное преимущество, но и поддержит информационную операцию Москвы, которая рисует образ Путина как защитника христианской веры", — сообщили военные исследователи.

По оценкам, возможность временной остановки боестолкновений также поможет ВС РФ захватить Бахмут и укрепить оборонительные построения на случай контрнаступления ВСУ.

Напомним, что перед контрнаступлением ВСУ российские солдаты стали чаще сдаваться в плен. О двукратном увеличении численности пленных россиян стало известно 7 апреля.

Ранее сообщалось, что россияне на юге создают "живой щит" из местного населения. Об этом представитель пресс-службы Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила 8 апреля.