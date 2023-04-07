Активизировались перед контрнаступлением: солдаты РФ начали больше сдаваться в плен, — ГУР

В украинской разведке сообщили, что количество желающих сдаться в плен российских оккупантов за последний месяц выросло вдвое.

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Анонсированное контрнаступление ВСУ пугает оккупантов. Из-за этого выросло количество российских солдат, желающих сдаться в плен. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Здесь отмечают, что ожидание контрнаступления Сил Украины "усугубляет эрозию морально-психологического состояния" в рядах ВС РФ.

"ГУР МО Украины подтверждает резкий рост количества российских захватчиков, стремящихся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь. В рамках украинского государственного проекта "Хочу жить" в марте 2023 года зафиксировали более 3000 обращений. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей", — об этом сообщил представитель программы для сдачи российских военных в плен Виталий Матвиенко.

Также по данным разведкам, возросло количество российских оккупантов, которые сдаются в плен к бойцам Сил обороны Украины непосредственно на поле боя.

"Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор российского солдата во время войны простой: либо смерть, либо плен. Впрочем, ряд внезапных, неожиданных, молниеносных событий способен все изменить", — отметили в ГУР Минобороны.

Украина придерживается Женевских конвенций по обращению с военнопленными.

Куда обращаться солдатам РФ для сдачи в плен:

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по следующим номерам:

с территории России — +380956886888; +380936886888 и +380976886688;

с территории Украины — 688 (только из украинских номеров) и +380443508917.

Круглосуточные горячие линии по номерам: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84, а также чат-бот.

Напомним, что российские оккупанты стали чаще атаковать территорию Украины авиабомбами. Они пытаются, таким образом, атаковать энергетику, критическую инфраструктуру, промышленность, сельскохозяйственные угодья.

Бойцы НГУ из стрелкового оружия сбили вражеские "ноу хау"-дроны из трубы и пластиковых бутылок. Оккупанты сделали их из пластида и наполнили маленькими железными деталями для большего поражения. Благодаря точности бойцов Нацгвардии, дроны-камикадзе не долетели до своего места назначения.