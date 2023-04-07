Активізувалися перед контрнаступом: солдати РФ почали більше здаватися в полон, - ГУР

В українській розвідці повідомили, що кількість охочих здатися в полон російських окупантів за останній місяць зросла вдвічі.

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Анонсований контрнаступ ЗСУ лякає окупантів. Через це зросла кількість російських солдатів, які хочуть здатися в полон. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Тут зазначають, що очікування контрнаступу Сил України "поглиблює ерозію морально-психологічного стану" в рядах ЗС РФ.

"ГУР МО України підтверджує різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя. У межах українського державного проєкту "Хочу жить" у березні 2023 року зафіксували понад 3000 звернень. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники", — про це повідомив речник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко.

Також за даними розвідками, зросла кількість російських окупантів, які здаються в полон до бійців Сил оборони України безпосередньо на полі бою.

"Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити", — зауважили в ГУР Міноборони.

Україна дотримується Женевських конвенцій щодо поводження із військовополоненими.

Куди звертатися солдатам РФ для здавання у полон:

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цими номерами:

з території Росії — +380956886888; +380936886888 та +380976886688;

з території України — 688 (тільки з українських номерів) та +380443508917.

Цілодобові гарячі лінії за номерами: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84, а також чат-бот.

Нагадаємо, що російські окупанти почали частіше атакувати територію України авіабомбами. Вони намагаються таким чином атакувати енергетику, критичну інфраструктуру, промисловість, сільськогосподарські угіддя.

Бійці НГУ зі стрілецької зброї збили ворожі "ноу хау"-дрони з труби і пластикових пляшок. Окупанти зробили їх з пластиду та наповнили маленькими залізними деталями для більшого ураження. Завдяки влучності бійців Нацгвардії, дрони-камікадзе не долетіли до свого місця призначення.