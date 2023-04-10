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Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

РФ потрібне "перемир'я" на Великдень, щоб захопити Бахмут і зупинити контрнаступ ЗСУ, — ISW

Українські війська
Фото: Генштаб ЗСУ | Українські війська

Тимчасова зупинка бойових зіткнень допоможе ЗС РФ зміцнити оборонні побудови перед контрнаступом України. "З поваги до православної релігії" Кремль може оголосити припинення боїв, але все ж, як зазначають аналітики, в окупованих районах Росія такої поваги не виявляла.

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Російський президент Володимир Путін може запропонувати перемир'я під час святкування православного Великодня, який цього року припадає на 16 квітня, і так уповільнити очікуваний контрнаступ України. Про це повідомляється у зведенні Інституту дослідження війни за 9 квітня.

Водночас аналітики нагадали, що хоча це може бути зроблено "з поваги до православної релігії", все ж таки в окупованих районах Росія поваги не виявляла. Насамперед Кремль оголошував перемир'я на Різдво, але представники Києва таку пропозицію не прийняли. Тоді аналітики з ISW оцінили хід російського керівництва як можливість вплинути на становище на полі бою.

Кремль може закликати до великоднього перемир'я, наголошується в повідомленні, тому що така пауза допоможе російським військам.

"Це не лише надасть військову перевагу, а й підтримає інформаційну операцію Москви, яка малює образ Путіна як захисника християнської віри", — повідомили військові дослідники.

За оцінками, можливість тимчасової зупинки бойових зіткнень також допоможе ЗС РФ захопити Бахмут і зміцнити оборонні побудови на випадок контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що перед контрнаступом ЗСУ російські солдати почали частіше здаватися в полон. Про дворазове збільшення чисельності полонених росіян стало відомо 7 квітня.

Раніше повідомлялося, що росіяни на півдні створюють "живий щит" із місцевого населення. Про це речниця пресслужби Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила 8 квітня.