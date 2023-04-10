РФ потрібне "перемир'я" на Великдень, щоб захопити Бахмут і зупинити контрнаступ ЗСУ, — ISW

Тимчасова зупинка бойових зіткнень допоможе ЗС РФ зміцнити оборонні побудови перед контрнаступом України. "З поваги до православної релігії" Кремль може оголосити припинення боїв, але все ж, як зазначають аналітики, в окупованих районах Росія такої поваги не виявляла.

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Російський президент Володимир Путін може запропонувати перемир'я під час святкування православного Великодня, який цього року припадає на 16 квітня, і так уповільнити очікуваний контрнаступ України. Про це повідомляється у зведенні Інституту дослідження війни за 9 квітня.

Водночас аналітики нагадали, що хоча це може бути зроблено "з поваги до православної релігії", все ж таки в окупованих районах Росія поваги не виявляла. Насамперед Кремль оголошував перемир'я на Різдво, але представники Києва таку пропозицію не прийняли. Тоді аналітики з ISW оцінили хід російського керівництва як можливість вплинути на становище на полі бою.

Кремль може закликати до великоднього перемир'я, наголошується в повідомленні, тому що така пауза допоможе російським військам.

"Це не лише надасть військову перевагу, а й підтримає інформаційну операцію Москви, яка малює образ Путіна як захисника християнської віри", — повідомили військові дослідники.

За оцінками, можливість тимчасової зупинки бойових зіткнень також допоможе ЗС РФ захопити Бахмут і зміцнити оборонні побудови на випадок контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що перед контрнаступом ЗСУ російські солдати почали частіше здаватися в полон. Про дворазове збільшення чисельності полонених росіян стало відомо 7 квітня.

Раніше повідомлялося, що росіяни на півдні створюють "живий щит" із місцевого населення. Про це речниця пресслужби Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила 8 квітня.