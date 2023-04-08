"Намагаються імітувати турботу". Росіяни на півдні формують із людей "живий щит", — ВСУ

Російським окупантам відомо про плани ЗСУ розпочати контрнаступ, тому вони розпочали власну підготовку, використовуючи мирне населення.

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Злякані контрнаступом російські окупанти почали формувати "живі щити" із мирних громадян. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 8 квітня.

За її словами, саме цивільні особи можуть стати тим самим "захисним щитом", за допомогою якого ЗС РФ планує оборонятися від ЗСУ. Окупанти знають, що українські захисники найближчими тижнями підуть у контрнаступ і також розпочали своєрідну підготовку.

Крім того, у південних областях, тимчасово підконтрольних РФ, продовжується насильницька евакуація та паспортизація людей за списками, які складають місцеві "влади".

"Вони самі мають нестійку моральну позицію внутрішню, оскільки всі налякані тим самим контрнаступом, про який багато говорять, але вони не знають, звідки його очікувати, і намагаються якимось чином змітити турботу про людей", — сказала Наталія Гуменюк.

Мирне населення ЗС РФ збираються вкотре використати як прикриття. Пов'язана "турбота" про те, щоб вивезти людей у місця, куди може бути спрямований основний удар української армії, зазначають у ОК "Південь".

"Це вже стало практикою, яку ми спостерігаємо тривалий час. Ворожі підрозділи постійно маневрують, намагаються знайти собі нові місця розташування, у тому числі для спостережних пунктів, бойового постачання, пунктів бойового розташування, техніки та боєприпасів", — повідомила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 7 квітня ЗС РФ знайшли альтернативу ракетним ударам по Україні, оскільки запаси снарядів знаходяться на критично низькому рівні.