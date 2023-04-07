"Стає великою небезпекою": ЗС РФ знайшли альтернативу ракетним ударам по Україні, – Гуменюк

ОК "Південь" зазначають, що вірогідність масованого ракетного удару по Україні зараз найменша, оскільки запаси ракет у ЗС РФ критично знижені.

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Російські окупанти все частіше атакують територію України авіабомбами, оскільки масовані удари виявилися не такими результативними, як очікувало керівництво РФ. Про це в ефірі програми Радіо Свобода "Свобода. Ранок" повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, російські авіабомби становлять небезпеку передусім для жителів прифронтових районів.

"Вони (ЗС РФ – ред.) в умовах вимушеного продовження бойових дій продовжують атакувати саме такими снарядами. Особливість у тому, що літаки можуть випускати їх задалеко від лінії фронту, не потрапляючи у зону ураження нашої ППО, а самі бомби сягають кількох десятків кілометрів. Вони намагаються таким чином атакувати енергетику, критичну інфраструктуру, промисловість, сільськогосподарські угіддя", – каже Гуменюк.

В ОК "Південь" говорять, що на Херсонщині російські окупанти намагаються бити по замінованих господарських площах, приводячи міни в детонацію. Так, нещодавно через обстріли постраждали 7 жителів Херсонщини.

"Це стає великою небезпекою, тому що люди починають польові роботи і потрапляють під ураження, але, крім того, ворог використовує безпілотні літальні апарати, до яких прикріплюються розривні гранати і вони направляють їх безсовісно у місцях скупчення людей", – розповіла Гуменюк.

Наталія Гуменюк додала, що Росія продовжить атакувати Україну такими повітряними засобами, вишукуючи українську ППО, але, на її думку, вірогідність масованого ракетного удару зараз менша, оскільки запаси ракет у ЗС РФ знижені.

Нагадаємо, що 6 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як військове керівництво України керує ситуацією у Бахмуті. За її словами, бойові дії у фронтовому місті на Донеччині супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей.

6 квітня керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про нову тактику російських окупантів під час повітряних атак дронами. Зараз ЗС РФ почали до безпілотників прив'язувати розривні гранати та бити по скупченню людей, зокрема там, де роздається гуманітарна допомога.