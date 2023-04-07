"Становится большой опасностью": ВС РФ нашли альтернативу ракетным ударам по Украине, – Гуменюк

ОК "Юг" отмечают, что вероятность массированного ракетного удара по Украине сейчас наименьшая, поскольку запасы ракет в ВС РФ критически снижены.

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Российские оккупанты все чаще атакуют территорию Украины авиабомбами, поскольку массированные удары оказались не столь результативными, как ожидало руководство РФ. Об этом в эфире программы Радио Свобода " Свобода. Ранок" сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские авиабомбы представляют опасность, прежде всего, для жителей прифронтовых районов.

"Они (ВС РФ – ред.) в условиях вынужденного продолжения боевых действий продолжают атаковать именно такими снарядами. Особенность в том, что самолеты могут выпускать их далеко от линии фронта, не попадая в зону поражения нашей ПВО, а сами бомбы достигают нескольких десятков километров. Они пытаются таким образом атаковать энергетику, критическую инфраструктуру, промышленность, сельскохозяйственные угодья", – говорит Гуменюк.

В ОК "Юг" говорят, что в Херсонской области российские оккупанты пытаются бить по заминированным хозяйственным площадям, приводя мины в детонацию. Так, недавно из-за обстрелов пострадали 7 жителей Херсона.

"Это становится большой опасностью, потому что люди начинают полевые работы и подвергаются поражению, но, кроме того, враг использует беспилотные летательные аппараты, к которым прикрепляются разрывные гранаты и они направляют их бессовестно в местах скопления людей", — рассказала Гуменюк.

Наталья Гуменюк добавила, что Россия продолжит атаковать Украину такими воздушными средствами, выискивая украинскую ПВО, но, по ее мнению, вероятность массированного ракетного удара сейчас меньше, поскольку запасы ракет в ВС РФ снижены.

Напомним, что 6 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как военное руководство Украины руководит ситуацией в Бахмуте. По ее словам, боевые действия во фронтовом городе Донецкой области сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей.

6 апреля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк рассказала о новой тактике российских оккупантов во время воздушных атак дронами. Сейчас ВС РФ начали к беспилотникам привязывать разрывные гранаты и бить по скоплению людей, в том числе там, где раздается гуманитарная помощь.