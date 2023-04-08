"Пытаются имитировать заботу". Россияне на юге формируют из людей "живой щит", — ВСУ

Российским оккупантам известно о планах ВСУ начать контрнаступление, поэтому они начали собственную подготовку, используя мирное население.

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Испуганные контрнаступлением российские оккупанты начали формировать "живые щиты" из мирных граждан. Об этом заявила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 8 апреля.

По ее словам, именно гражданские лица могут стать тем самым "защитным щитом", при помощи которого ВС РФ планируют обороняться от ВСУ. Оккупанты знают, что украинские защитники в ближайшие недели пойдут в контрнаступление и также начали своеобразную подготовку.

Кроме того, в южных областях, временно подконтрольных РФ, продолжается насильственная эвакуация и паспортизация людей по спискам, которые составляют местные "власти".

"Они сами имеют неустойчивую моральную позицию внутреннюю, поскольку все испуганы тем самым контрнаступлением, о котором много говорят, но они не знают, откуда его ожидать, и пытаются каким-то образом сымитировать заботу о людях", — сказала Наталья Гуменюк.

Мирное население ВС РФ собираются в очередной раз использовать как прикрытие. Связана "забота" с тем, чтобы вывезти людей в места, куда может быть направлен основной удар украинской армии, отмечают в ОК "Юг".

"Это уже стало практикой, которую мы наблюдаем долгий период времени. Вражеские подразделения постоянно маневрируют, пытаются найти себе новые места расположения, в том числе для наблюдательных пунктов, боевого снабжения, пунктов боевого расположения, техники и боеприпасов", — сообщила Наталья Гуменюк.

Напомним, 7 апреля ВС РФ нашли альтернативу ракетным ударам по Украине, так как из запасы снарядов находятся на критически низком уровне.