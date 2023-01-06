"Цинічний обман": в ОП відреагували на порушення РФ "перемир'я" на Різдво

За інформацією Міністерства оборони України, з 11 оголошених з 2014 року перемир'я російська сторона не дотримувалася жодного.

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Атака на Україну напередодні Різдва, 6 січня, якою РФ порушила оголошене своїм лідером перемир'я, — це примітивний цинічний обман. Таку оцінку ситуації дав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у твіттері.

"По всій Україні повітряна тривога. Діти у холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію", — написав Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що обіцянкам РФ ніколи не можна вірити, оскільки сутність російського перемир'я — це вбивати у спину, імітуючи тишу.

Зрив перемир'я на Різдво: як відреагували Міноборони України

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму офіційному телеграм-каналі написала про те, що Росія не дотримувалася жодного з 11 оголошених перемир'я у період з 2014 до 2022 року.

"Усього за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялися в рамках Тристоронньої контактної групи. Усі вони зірвані навмисними діями ворога", — написала Маляр.

Наприклад, під час весняного перемир'я 2018 року за 22 дні проголошеної "тиші" російські військові вчинили щонайменше 153 обстріли, під час яких шість українських військовослужбовців загинули, а 12 отримали поранення.

"Тому тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню та закінчення агресії", — резюмувала Маляр.

Нагадаємо, у четвер, 5 січня, у РФ заявили про режим тимчасового припинення вогню в Україні. Президент Володимир Путін доручив главі Міноборони РФ встановити режим припинення вогню на 36 годин. У Кремлі повідомили, що рішення ухвалене у зв'язку з відповідним закликом патріарха Кирила.

Фокус також писав, що секретар РНБО Олексій Данілов відповів на запропоноване Путіним перемир'я на Різдво. За його словами, якщо президент РФ хоче закінчити війну з Україною, йому слід віддати наказ ЗС РФ залишити територію нашої країни.