"Циничный обман": в ОП отреагировали на нарушение РФ "перемирия" на Рождество

По информации Министерства обороны Украины, из 11 объявленных с 2014 года перемирий российская сторона не придерживалась ни одного.

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Атака на Украину накануне Рождества, 6 января, которой РФ нарушила объявленное своим же лидером перемирие, — это примитивный циничный обман. Такую оценку ситуации дал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.

"По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция", — написал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что обещаниям РФ никогда нельзя верить, так как сущность российского перемирия — это убивать в спину, имитируя тишину.

Срыв перемирия на Рождество: как отреагировали в Минобороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем официальном Телеграм-канале написала о том, что Россия не придерживалась ни одного из 11 объявленных перемирий в период с 2014 по 2022 года.

"Всего за время боев периода АТО было 11 попыток установить более или менее устойчивый режим прекращения огня, о чем стороны договаривались в рамках Трехсторонней контактной группы. Все они сорваны умышленными действиями врага", — написала Маляр.

К примеру, во время весеннего перемирия 2018 года за 22 дня провозглашенной "тишины" российские военные совершили по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военнослужащих погибли, а 12 получили ранения.

"Поэтому только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии", — резюмировала Маляр.

Напомним, в четверг, 5 января, в РФ заявили о режиме временного прекращения огня в Украине. Президент Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ установить режим прекращения огня на 36 часов. В Кремле сообщили, что решение принято в связи с соответствующим призывом патриарха Кирилла.

Фокус также писал, что секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на предложенное Путиным перемирие на Рождество. По его словам, если президент РФ хочет закончить войну с Украиной, ему следует отдать приказ ВС РФ покинуть территорию нашей страны.