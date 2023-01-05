Рождественское перемирие: в РФ заявили о режиме временного прекращения огня в Украине

Президент Путин поручил главе Минобороны РФ установить режим прекращения огня на 36 часов. В Кремле сообщили, что решение принято в связи с соответствующим призывом патриарха Кирилла.

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Решение принято в связи с призывом главы РПЦ патриарха Кирилла установить так называемое рождественское перемирие. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В публикации отмечается, что в местах боевых действий проживают большое количество православных христиан. Поэтому, чтобы дать им возможность пойти на рождественские богослужения, в Кремле призвали украинскую сторону также ввести режим тишины.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", — говорится в сообщении.

Как ВС РФ нарушали "режим тишины"

В течение 2022 года российская сторона неоднократно объявляла о режиме тишины в местах боевых действий. Напомним, что в конце апреля, когда велись ожесточенные бои в Мариуполе, российские военные говорили о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.

Однако, как рассказал глава Мариуполя Вадим Бойченко, во время подготовки совместно с Красным крестом к эвакуации, российские силы начали обстрел из тяжелого вооружения.

Отметим, что перед этим президент Владимир Путин заявил о "принципиальном согласии" с генсеком ООН Антониу Гутерришем по вопросу эвакуации граждан по гуманитарным коридорам.

Обращение РПЦ

На официальном сайте РПЦ 5 января появилось обращение патриарха Кирилла, в котором иерарх призвал противоборствующие стороны прекратить огонь и установить "рождественское перемирие".

В ответ на призыв патриарха советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что заявление главы РПЦ является циничной ловушкой и элементом прокремлевской пропаганды, поскольку ранее Кирилл призывал к геноциду украинцев и настаивал на большей милитаризации России.