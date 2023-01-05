Российский патриарх Кирилл предложил объявить рождественское перемирие на фронте в Украине

Глава РПЦ призвал остановить военные действия с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января.

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Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

В своем обращении епископ назвал военную агрессию Российской Федерации против Украины "междоусобным конфликтом".

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января", — передает его слова пресс-служба российской церкви.

По словам патриарха, это позволит православным верующим посетить праздничные службы в сочельник и в день Рождества.

Напомним, нардеп Ирина Фриз сообщила, что 22 ноября парламентарии от фракции "Европейская солидарность" внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине. Законопроект полностью запрещает религиозные организации и учреждения, входящие в состав или признающие подчинение в канонических, организационных и других вопросах Русской православной церкви.

16 ноября патриарх Кирилл сообщил, что его не пустили на территорию Евросоюза.