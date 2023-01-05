Російський патріарх Кирило запропонував оголосити різдвяне перемир'я на фронті в Україні

Глава РПЦ закликав зупинити військові дії з 12:00 години 6 січня до 24:00 години 7 січня.

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Глава Російської православної церкви патріарх Кирило закликав встановити різдвяне перемир'я з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Про це повідомляється на офіційному сайті Московського патріархату.

У своєму зверненні єпископ назвав військову агресію Російської Федерації проти України міжусобним конфліктом.

"Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь та встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня", — передає його слова пресслужба російської церкви.

За словами патріарха, це дозволить православним віруючим відвідати святкові служби на святвечір та у день Різдва.

Нагадаємо, нардеп Ірина Фріз повідомила, що 22 листопада парламентарі від фракції "Європейська солідарність" внесли на розгляд Верховної Ради законопроект щодо заборони діяльності РПЦ в Україні. Законопроєкт повністю забороняє релігійні організації та установи, що входять до складу чи визнають підпорядкування у канонічних, організаційних та інших питаннях Російської православної церкви.

16 листопада патріарх Кирило повідомив, що його не пустили на територію Євросоюзу.