"Вступіть зі мною у діалог": патріарха РПЦ Кирила не пустили на територію Євросоюзу

Глава РПЦ поскаржився, що його не пускають до Євросоюзу, а з його церквою на Заході не хочуть мати справу.

Related video

Під час розмови з католикосом-патріархом Церкви Ассірії сходу Мар Авой III патріарх Руської Православної Церкви (РПЦ) Кирило заявив, що його не пускають до країн ЄС. Про це пише сайт РПЦ, цитуючи самого Кирила.

За його словами, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час Генеральної асамблеї Всесвітньої ради церков у Карлсруе нібито намагався чинити тиск на делегацію РПЦ. Він назвав це безпрецедентним втручанням світської влади у життя церковних організацій.

"Не вдалося йому впливати на Асамблею і дискримінувати Російську Церкву — і тепер прийнято безпрецедентне рішення: не пускати Патріарха на територію Євросоюзу. Такого навіть під час "холодної війни" не було", — сказав Кирило.

Глава РПЦ заявив, що в Європі нібито його бояться, бо якась "правда" на боці Росії. Він хоче, щоб його покликали на телебачення та вступили з ним у діалог.

Він заявив, що Захід хоче обмежити контакти РПЦ із західними церковними організаціями. При цьому війну, розв'язану Путіним ще у 2014 році, глава РПЦ назвав конфліктом, який має "політичні причини". А окуповані території України вирішив приписати до "Новоросії".

Нагадаємо, що ще у вересні Папа Римський побічно дорікнув голові РПЦ за підтримку агресії. Понтифік виступив на з'їзді світових релігійних лідерів у Казахстані, де закликав "йти шляхом миру, а не війни". Патріарх Кирило на зустріч не приїхав, але надіслав представників РПЦ.

Також Фокус писав, що РПЦ роками скуповувала нерухомість поряд із військовими базами в Норвегії. З будинків, що знаходяться у власності РПЦ, відкривається вид на важливі військові об'єкти, що може становити загрозу безпеці члена НАТО, стверджують експерти.

Ще повідомлялося, що до мережі потрапило відео, на якому Патріарх Кирило переконує росіян, що загибель в Україні змиє їхні гріхи. Настоятель РПЦ сподівається, що після війни українці з Божою допомогою забудуть про віроломство "братського народу" і ненавидітимуть росіян.