РПЦ роками скуповувала нерухомість поряд із військовими базами в Норвегії, — ЗМІ

З будинків, що знаходяться у власності РПЦ, відкривається вид на важливі військові об'єкти, що може становити загрозу безпеці члена НАТО, стверджують експерти.

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Православна громада в норвезькому Бергені, пов'язана з Російською православною церквою (РПЦ), останніми роками скупила кілька об'єктів нерухомості вздовж узбережжя, звідки відкривається вид на найважливіший порт і військово-морську базу флоту Норвегії Хааконсверн. Цей факт викликає побоювання у місцевих експертів із безпеки. Про це пише видання Dagbladet.

У Хааконсверні, зокрема, розташована гармата фрегата, підводні човни та матеріально-технічна база флоту Норвегії. Молитовний будинок РПЦ розташований високо на ландшафті всього за 3 кілометри від об'єкта, йдеться в матеріалі.

[ + – ] Церква РПЦ у Норвегії

Водночас журналісти вказали, що коли вони зайшли до церкви, вони нікого там не застали. Також відомо, що інша нерухомість РПЦ у Норвегії знаходиться поряд з Об'єднаним військовим центром НАТО в Йотто — приблизно за п'ятнадцять хвилин ходи звідти.

За словами експерта з безпеки Норвегії Альфи Сефланд Вінге, власність РПЦ у Норвегії може становити небезпеку, оскільки Росія може забезпечити прослуховування та спостереження над військовими об'єктами. Водночас вона наголосила, що передчасні висновки щодо діяльності Російської православної церкви в країні не варто робити, оскільки в основному вона веде свою діяльність законно.

Настоятель церкви в Норвегії Дмитро Останін у коментарі журналістам запевнив, що сам за національністю українець і він проклинає війну, яку РФ розв'язала проти України. Крім того, священнослужитель запевнив, що він сам робить все можливе, щоб допомагати українцям.

"Ми підтримуємо кризовий центр у Дніпрі, який забирає дітей у розбомблених містах та вивозить їх у безпечне місце… Те, що патріарх Кирило підтримує цей жах, на щастя, поширюється не на всіх, хто сповідує православ'я", — заявив Останін.

У публікації зазначається, що до переліку норвезьких регіонів, де РПЦ має нерухомість, входять, зокрема, Клепп, Брюне та Кармою.

Нагадаємо, раніше патріарх московський Кирило закликав російських солдатів не боятися йти на війну проти України, тому що "Христос воскрес і ми воскреснемо".

Також глава РПЦ нещодавно заявляв, що йдучи воювати, росіяни зайняті праведною справою, тому у разі загибелі вони отримають прощення гріхів.