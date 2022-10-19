РПЦ годами скупала недвижимость рядом с военными базами в Норвегии, — СМИ

Из домов, которые находятся в собственности РПЦ, открывается вид на важные военные объекты, что может представлять угрозу для безопасности члена НАТО, утверждают эксперты.

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Православная община в норвежском Бергене, связанная с Русской православной церковью (РПЦ) в последние годы скупила несколько объектов недвижимости вдоль побережья, откуда открывается вид на самый важный порт и военно-морскую базу флота Норвегии Хааконсверн. Этот факт вызывает опасения у местных экспертов по безопасности. Об этом пишет издание Dagbladet.

В Хааконсверне, в частности, расположена пушка фрегата, подводные лодки и материально-техническая база флота Норвегии. Молитвенный дом РПЦ расположен высоко на ладшафте всего в 3 километрах от объекта, говорится в материале.

[ + – ] Церковь РПЦ в Норвегии

При этом журналисты указали, что, когда они зашли в церковь, они никого там не застали. Также известно, что другая недвижимость РПЦ в Норвегии находится рядом с Объединенным военным центром НАТО в Йотто — примерно в пятнадцати минутах ходьбы оттуда.

По словам эксперта по безопасности Норвегии Альфы Сефланд Уинге, собственность РПЦ в Норвегии может представлять опасность, так как Россия может обеспечить прослушку и наблюдение над военными объектами. При этом она подчеркнула, что преждевременные выводы касательно деятельности Русской православной церкви в стране делать не стоит, так как в основном она ведет свою деятельность законно.

Настоятель церкви в Норвегии Дмитрий Останин в комментарии журналистам заверил, что сам по национальности украинец и он проклинает войну, которую РФ развязала против Украины. Помимо этого священнослужитель заверил, что он сам делает все возможное, чтобы помогать украинцам.

"Мы поддерживаем кризисный центр в Днепре, который забирает детей в разбомбленных городах и вывозит их в безопасное место… То, что патриарх Кирилл поддерживает этот ужас, к счастью, распространяется не на всех, кто исповедует православие", – заявил Останин.

В публикации отмечается, что в перечень норвежских регионов, где у РПЦ есть недвижимость, входят, в частности, Клэпп, Брюне и Кармой.

Напомним, ранее патриарх московский Кирилл призвал российских солдат не бояться идти на войну против Украины, потому что "Христос воскрес и мы воскреснем".

Также глава РПЦ недавно заявлял, что идя воевать, россияне заняты праведным делом, поэтому, в случае гибели, они получат прощение грехов.