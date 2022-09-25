Патриарх московский Кирилл убеждает россиян, что гибель в Украине смоет их грехи (видео)

Предстоятель РПЦ надеется, что после войны украинцы с Божьей помощью забудут о вероломстве "братского народа" и не будут ненавидеть россиян.

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Глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) 25 сентября обратился к пастве с традиционной воскресной проповедью, в которой в очередной раз затронул тему российско-украинской войны. Кирилл назвал ее братоубийственной и заверил, что церковь молится за то, чтобы она быстрее закончилась. Однако при этом он заверил россиян, что, идя воевать, они заняты праведным делом, поэтому, в случае гибели, получат прощение грехов.

"Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве, — сказал глава РПЦ. — Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил".

Журналисты издания Sota отметили при этом, что изложенная Кириллом концепция сходна с исламским понятием "шахида" — мученика за веру, которому после смерти обещано вознаграждение за страдания.

Московский патриарх надеется на потерю памяти

По словам Кирилла, он надеется, что в результате войны не возникнет "волна ожесточения, чтобы братские народы не разделила стена ненависти".

"Дай Бог, чтобы нынешние военные действия не разрушили единое духовное пространство святой Руси… Чтобы милостью Божьей из памяти было изглажено все то, что сегодня многим и многим приносит скорбь", — сказал он.

Напомним, ранее патриарх Кирилл призвал российских солдат не бояться идти на войну против Украины, потому что "Христос воскрес и мы восреснем".

Как сообщалось, 10 апреля протоиерей Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Андрей Пинчук опубликовал обращение. В нем он призвал создать Международный церковный трибунал, способный лишить Кирилла патриаршего престола. В течение первых же суток под обращением подписались 262 священнослужителя.

В обращении перечислены такие претензии к московскому патриарху. Кирилл проповедует доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь. Патриарх совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия российских войск на ее территории.