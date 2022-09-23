"Христос воскрес и вы воскреснете": глава РПЦ призвал солдат РФ не боятся смерти (видео)

Патриарх Кирилл пообещал, что в случае гибели на войне российские военные "будут вместе с Богом", ведь они "защищали" свою страну.

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Патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал не боятся идти воевать в Украине солдатам РФ, потому что "Христос воскрес и мы восреснем". Об этом он заявил здании храма, обращаясь ко всем российским военнослужащим.

Кроме того, церковный лидер России пообещал, что в случае смерти на войне российские военные "будут вместе с Богом", ведь они "защищали" свою страну.

"А потому идите смело исполнять свой воинский долг, как говорит священное писание, вы будете вместе с Богом в его царстве, в его славе, в его вечной жизни", — заявил патриарх Кирилл.

Напомним, 21 сентября глава РПЦ призвал военных армии РФ не считать украинцев врагами. Патриарх Кирилл считает, что народ Украины пытаются переформатировать и сделать враждебным в "единой Руси".

4 сентября глава РПЦ призвал богатых россиян делиться деньгами с бедными. По его словам, если человек не может помочь другому, то это путь в ад. Примечательно, что сам предстоятель церкви ходит в часах за 30 тыс. евро, имеет более 20 резиденций и миллиардные счета в банках Швейцарии.

Ранее, 6 марта патриарх Кирилл, говоря о войне в Украине, вспомнил гей парады и их "причастность" к нынешним событиям. Он заявил, что 8 лет на Донбассе пытаются уничтожить то, что люди не принимают ценности, которые предлагаются мировыми властями, в частности "пропаганду" гомосексуальности.