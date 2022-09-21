"Единство" от РПЦ: патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами

Глава РПЦ считает, что украинский народ пытаются переформатировать и сделать его враждебным по отношению к "единой Руси".

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Предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл (Гундяев) во время проповеди после богослужения в Зачатьевском женском монастыре Москвы призвал не считать украинцев врагами. По мнению главы РПЦ, украинский народ хотят "переформатировать" и сделать враждебным по отношении к России государством. Об этом сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости".

Патриарх убежден, что некая "историческая Русь" сейчас переживает тяжелые испытания, а над украинским народом, который якобы является частью "единой Руси", нависла опасность.

"Сегодня Отечество наше, историческая Русь, проходит сквозь тяжелые испытания. Мы знаем, что происходит на Украине, мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать, из части святой единой Руси сделать государством, противным этой Руси, вражеским по отношению к России", — заявил Кирилл.

Глава РПЦ, призвал верующих совершать молитвы за единство Церкви и за укрепление "братских чувств", чтобы в сердцах россиян не было вражды по отношению к украинцам.

"Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг. Мы должны молиться сегодня о том, чтобы Господь укрепил братские чувства народов святой Руси, чтобы еще более крепким становилось единство нашей церкви, которое является залогом мира на просторах Руси", — подчеркнул патриарх.

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Предстоятель Русской церкви вспомнил о том, что в Украине существует православная вера, и многие верующие в ней молятся за установление мира и прекращение "междоусобной брани" (гражданской войне — прим. ред.)

Напомним, 27 мая Украинская Православная Церковь (УПЦ) объявила о полном и окончательном отсоединение от РПЦ. Решение было принято в Киеве на Соборе УПЦ, входе которого архиереи осудили развязанную Россией войну и выразили несогласие с позицией Московского патриарха Кирилла.

16 сентября Белгородский митрополит Иоанн (Попов) призвал не искать виноватых в происходящих событиях и не разобщаться, поскольку это приведет страну к гражданской войне. Он также обратился к политикам и попросил их не врать, поскольку народ уже устал от лжи.