Дойдет до гражданской войны: митрополит РПЦ призвал "владеющих умами людей" не врать (видео)

Белгородский митрополит Иоанн считает, что сейчас не время давать оценки нынешним событиям и искать виноватых, посколько это приведет к ситуации, которая сложилась в России в 1917 году.

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Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов), выступая на открытии выставки "Ангел Святого Белогорья" обратился к верующим и призвал не искать виноватых в происходящих событиях и не разобщаться, поскольку это приведет страну к гражданской войне. Иерарх РПЦ также призвал всех тех политиков, которые "владеют умами людей" не врать людям.

Митрополит Иоанн упомянул события в 1917 году, когда рухнула Российская империя, и провел исторические параллели с нашим временем. В то же время он считает, что давать оценки нынешним событиям не нужно, и вместо этого призвал "помолиться с умилением" и простить друг другу все грехи.

"То, что произошло, требует особого осмысления и мы, наверное, сейчас не сможем дать объективных оценок происходящему, да это и не надо. Нам сегодня важно не разобщиться, не искать виноватых, иначе в этом поиске мы дойдем до гражданской войны, как это случилось в 1917, во время Первой мировой войны", — сказал митрополит.

Архиерей считает, что сейчас не время в сложившейся ситуации зарабатывать политический капитал тем, кто "владеет умами людей" и главное не врать людям, поскольку, по его словам, все уже устали от лжи. Он также высказался о тех, кто в панике уехал из региона или не отпускает детей в школу, и посоветовал всем чаще молиться.

Отметим, что в начале июля 2022 митрополит Иоанн после того, как в Белгороде от взрывов погибли беженцы из Харьковской области, призвал верующих помолиться о прекращении кровопролития на украинской земле и "перековать мечи на орала".

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