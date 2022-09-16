"Выражение любви": Папа Римский Франциск поддержал передачу оружия Украине

Понтифик заявил, что Украине нужно быть готовой к переговорам с Россией. По его мнению, вести диалог с агрессором нужно, даже если не хочется.

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Папа Римский Франциск заявил, что не видит ничего аморального в поставках оружия Украине. Он уверен, что в страна может обороняться и воевать с захватчиком, о чем пишет издание Reuters.

"Это политическое решение, которое может быть моральным", — сказал глава Католической церкви.

Франциск рассказал о принципах "справедливой войны" Римско-католической церкви. Принципы допускают использование оружия для самообороны против агрессора.

"Самооборона — это не только законно, но и выражение любви к Родине", — заявил Франциск.

Он сказал, что нельзя поставлять оружие тем, кто хочет спровоцировать новую войну. По его словам, нравственность поступка в значительной степени определяет мотивация.

Кроме того, Папа Франциск снова напомнил о переговорах, которые необходимо, по его мнению, вести даже с агрессором.

"Я бы не исключал диалога с любой державой, которая находится в состоянии войны, даже если она с агрессором… Иногда приходится вести такой диалог. Воняет, но надо", — сказал он.

В материале сказано, что Франциск использовал итальянское слово "puzza" (запах или вонь), в просторечии применяется, чтобы описать то, что человек предпочел бы не делать.

Ранее Фокус сообщал, что Россия не хочет принять Папу Франциска посредником в переговорах с Украиной. В средине июля у понтифика видели "маленькие сигналы" о возможном посредничестве, поданные в российском МИДе, однако о серьезных шагах речь не шла.

Еще напомним, что Папа Римский косвенно упрекнул главу РПЦ за поддержку агрессии. Понтифик выступил на съезде мировых религиозных лидеров в Казахстане, где призвал "идти по пути мира, а не войны". Патриарх Кирилл на встречу не приехал, но прислал представителей РПЦ.