Бог не поддерживает войну: Папа Римский косвенно упрекнул главу РПЦ за поддержку агрессии

Понтифик выступил на съезде мировых религиозных лидеров в Казахстане, где призвал "идти по пути мира, а не войны". Патриарх Кирилл на встречу не приехал, но прислал представителей РПЦ.

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Папа Римский Франциск косвенно раскритиковал патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла за поддержку военной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сегодня, 14 сентября, понтифик выступил на седьмом Конгрессе лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султане. На встрече, где собрались христиане, иудеи, мусульмане, буддисты, индуисты и представители других конфессий, Франциск, сказал, что Бог не поддерживает войну.

"Бог есть мир. Он всегда ведет нас по пути мира, а не по пути войны", — в частности, отметил Папа Римский.

В своем обращении понтифик призвал не оправдывать военные действия религией. Он подчеркнул, что все конфликты должны решаться с помощью диалога, а не через "никчемные доводы силы", применение оружия и угрозы.

"Никогда нельзя оправдывать насилие. Мы не должны позволить, чтобы светское использовало священное в своих целях. Пусть никогда священное не будет опорой власти, а власть не опирается на сакральность!" – подчеркнул глава католической церкви.

Франциск обратился к присутствующим на встрече, настаивая, что мировые религиозные лидеры должны объединиться в осуждении войны.

"Если творец, которому мы посвятили свою жизнь, является автором человеческой жизни, то как мы, те, кто называем себя верующими, можем согласиться на уничтожение этой жизни", — сказал Франциск.

Как уточняют журналисты, российский патриарх Кирилл также должен был приехать на встречу в Казахстане, однако в итоге отказался от поездки. Вместо себя он направил в Нур-Султан делегацию РПЦ во главе с митрополитом Антонием, который является его правой рукой.

Митрополит Антоний также лично встретился с Папой Римским, после чего рассказал журналистам, что аудиенция была "очень сердечной". По его словам, Франциск намерен встретиться с патриархом Кириллом. Первая и пока единственная их встреча состоялась в 2016 году на Кубе.

Напомним, в своем заявлении 24 августа Франциск прокомментировал убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери российского философа ультраправого толка Александра Дугина. Он сказал, что "невинные расплачиваются за войну".

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал Папу Римского за такую реакцию на смерть россиянки. Он отметил, что речь понтифика его разочаровала и заставила задуматься над многими вещами. Юраш считает, что россияне сделали из Дугиной "сакральную жертву", которая теперь находится на щите войны.