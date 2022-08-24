Назвал Дугину "невинной жертвой": посол Украины в Ватикане раскритиковал Папу Римского

По словам Юрмаша, сегодняшняя речь Папы разочаровала и заставила его задуматься над многими вещами. Он отметил, что Дугина была убита россиянами как сакральная жертва и теперь находится на щите войны.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш прокомментировал комментарий Папы Римского Франциска и раскритиковал его за то, что тот назвал погибшую российскую пропагандистки Дарью Дугину "невинной жертвой войны". Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Сегодняшняя речь Папы разочаровала и заставила меня задуматься над многими вещами. Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном. Как можно назвать одного из идеологов российского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами как сакральная жертва и теперь находится на щите войны", — написал Юраш.

[ + – ] Юрмаш раскритиковал Папу Римского

Что сказал Папа Римский?

Папа Римский Франциск после окончания общей аудиенции в Ватикане 24 августа прокомментировал смерть российской пропагандистки Дарьи Дугиной. Он отметил, что за войну "расплачиваются невинные".

"Я думаю о бедной женщине, которую взорвали бомбой, заложенной под сиденьем ее машины в Москве. Невинные платят за войну", — в частности, сказал понтифик.

Также Папа Римский в своей речи призвал к "конкретным шагам" для прекращения войны в Украине и предотвращения риска ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

"Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги, чтобы положить конец войне и предотвратить риск ядерной катастрофы в Запорожье", — сказал Франциск.

Ранее мы сообщали, что Дарья Дугина является дочерью ультраправого российского политолога, философа и общественного деятеля Александра Дугина, который на протяжении многих лет продвигал идею уничтожения Украины как государства.

Как Фокус сообщал ранее, сама Дугина работала журналистом, писала для ряда пропагандистских российских СМИ и ресурсов, близких к властям РФ, включая "Царьград", "Звезда" и RT. Она открыто выступала за российское вторжение в Украину, а убийство российскими солдатами мирных жителей в Буче называла "инсценировкой".

Также она готовила материалы для сайта своего отца.

Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля, в котором якобы должен был возвращаться с общественного мероприятия ее отец.