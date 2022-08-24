"Невинные расплачиваются за войну": Папа Римский прокомментировал смерть Дугиной

Папа Франциск в своей речи предупредил об опасности ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Также понтифик выразил надежду, что для предотвращения войны в Украине будут предприняты "конкретные шаги".

Папа Римский Франциск после окончания общей аудиенции в Ватикане 24 августа прокомментировал смерть российской пропагандистки Дарьи Дугиной. Он отметил, что за войну "расплачиваются невинные". Об этом сообщается на сайте Vatican.news.

"Я думаю о бедной женщине, которую взорвали бомбой, заложенной под сиденьем ее машины в Москве. Невинные платят за войну", — в частности, сказал понтифик.

Также Папа Римский в своей речи призвал к "конкретным шагам" для прекращения войны в Украине и предотвращения риска ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

"Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги, чтобы положить конец войне и предотвратить риск ядерной катастрофы в Запорожье", — сказал Франциск.

Что не так с заявлением Папы Римского о Дугиной?

Дарья Дугина является дочерью ультраправого российского политолога, философа и общественного деятеля Александра Дугина, который на протяжении многих лет продвигал идею уничтожения Украины как государства.

Как Фокус сообщал ранее, сама Дугина работала журналистом, писала для ряда пропагандистских российских СМИ и ресурсов, близких к властям РФ, включая "Царьград", "Звезда" и RT. Она открыто выступала за российское вторжение в Украину, а убийство российскими солдатами мирных жителей в Буче называла "инсценировкой".

Также она готовила материалы для сайта своего отца dugin.tv.

Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля, в котором якобы должен был возвращаться с общественного мероприятия ее отец.